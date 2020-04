Le ＇Oignon＇ Rodríguez révèle l’avenir de Cavani

El Cebolla Rodríguez, ami et coéquipier d’Edinson Cavani, révélé dans le programme “Locos x el futbol” ce qui pourrait être le sort de l’Uruguayen.

L’ancien joueur de l’Atlético qui joue actuellement pour Peñarol, Il a commenté la possibilité que l’attaquant du PSG puisse atterrir sur son équipe l’été prochain: «La seule chose que je peux vous dire, c’est que s’il vient en Amérique du Sud, c’est pour jouer à Peñarol avec moi. Ensuite, laissez-les dire ce qu’ils veulent. Sinon, demandez-lui. J’ai l’autorisation d’Edi de le dire. Il va venir à Peñarol et je ne dis rien d’autre parce qu’après ils me baisent tous dans les réseaux & rdquor ;, a ajouté le charrúa.

Il faut se rappeler que ces dernières semaines, Cavani a été placé sur l’orbite de Boca Juniors, Flamengo et Internacional de Porto Alegre. Cependant, l’Oignon est sorti pour démentir ces rumeurs.

L’Uruguayen était sur le point de signer pour l’Atlético de Madrid en janvier et son contrat avec le PSG se termine en juin. De cette façon, cela pourrait être la dernière occasion pour l’équipe de rojiblanco de former le duo offensif Joao Félix et Cavani, avec qui Cholo Simeone rêve.