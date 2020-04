Le beau geste de Zubizarreta avec les employés de l’OM

Le Olympique de Marseille a annoncé que son président, Jacques-Henri Eyraud, et le directeur sportif, Andoni Zubizarreta, ont décidé d’assumer une partie des pertes de salaire des employés du club. De cette façon, les deux vont réajuster leurs salaires pour éviter de nouvelles réductions.

L’ensemble français est négocier avec leurs footballeurs et leurs employés les conditions de la baisse de salaire. Tel que rapporté par RMC Sport le 9 avril, ce qu’ils demandent, c’est une baisse des salaires uniquement pendant la période de crise, en plus de l’ERTE qui est déjà en cours avec certains salariés.

Jacques-Henri Eyraud a assuré que “l’accord va dans le bon sens”. Cependant, il a reconnu le fait que si la saison se termine et qu’il n’y a pas de revenus de droits de télévision, une réduction plus importante devrait être appliquée. En outre, selon l’., Zubizarreta et le président ont expliqué que aider financièrement les employés les plus vulnérables qui ont eu un ERTE.

Avant la suspension provisoire de Ligue 1 pour coronavirus, l’Olympique de Marseille connaissait une belle saison. Deuxième à 8 points du PSG, Ils commençaient à marquer la distance avec le troisième et, ainsi, assurer la place de Ligue des Champions la saison prochaine.