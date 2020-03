Le coronavirus pourrait contraindre les clubs de Ligue 1 à la faillite – Saint-Etienne Chief

Alexis Nunes passe en revue les dernières mises à jour sur l’impact du coronavirus sur le football.

De nombreux clubs professionnels français de Ligue 1 et de Ligue 2 déclareront faillite dans les six mois si la pandémie de coronavirus continue de stopper le football dans le pays, a déclaré le président du conseil de surveillance de Saint-Etienne, Bernard Caiazzo.

S’adressant à France Bleu Saint-Etienne Loire, Caiazzo a déclaré qu’il craignait pour l’avenir de son club et de ceux dans des situations financières similaires, sans date en vue pour la reprise du football.

“Je suis très, très, très inquiet pour tous les clubs”, a-t-il déclaré. “Sans aide d’État, dans les six mois, la moitié des clubs professionnels devront déposer le bilan. Les cinq ligues majeures ont déjà perdu 4 milliards d’euros et la ligue française entre 500 et 600 millions d’euros”.

Féroces rivaux, Lyon a été l’un des premiers grands clubs français à adopter la politique de chômage partiel, qui voit l’État financer une grande partie des salaires du personnel de jeu, avec beaucoup depuis faisant de même.

Caiazzo a également déclaré qu’une telle aide ne va que dans la mesure où elle est plafonnée à un salaire mensuel maximum de 6 000 € – inférieur au salaire de nombreuses stars de haut niveau.

“La différence entre l’économie générale et le football réside dans les gros salaires”, a-t-il ajouté. “Le chômage partiel est de 6 000 € maximum. Peu de joueurs gagnent 6 000 €. Au-dessus, ce sont les clubs qui doivent payer. Actuellement, ils n’ont pas de revenus.

“Actuellement, tous les clubs perdent environ 250 millions d’euros par mois. Nous ne pouvons pas jouer tant que la courbe n’est pas inversée. Donc, juillet ou août – mi-juin au mieux.”

Caiazzo a également averti que le coronavirus aurait un impact sur la fenêtre de transfert d’été.

“Il n’y aura pas non plus de fenêtre de transfert”, a-t-il déclaré. “Nos voisins n’auront pas les moyens d’acheter des joueurs cet été. Cependant, certains clubs de Ligue 1 misent sur des ventes d’ici fin juin. Sans oublier les 170 millions d’euros de moins en droits de télévision, ainsi qu’un manque à gagner au box-office. “

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas estime que la coupe de football continentale et nationale doit être abandonnée pour le reste de la saison afin que les ligues parviennent à leurs conclusions respectives.

“Si nous voulons sauver la Ligue 1, nous devons absolument terminer la saison avant le 30 juin”, a-t-il déclaré à RTL. “Nous devons prendre des décisions et être courageux. Oubliez la Ligue des champions, les coupes nationales et les matches internationaux. Concentrez-vous uniquement sur la ligue.”