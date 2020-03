Le défenseur du Havre Samba Diop décède à l’âge de 18 ans

Le club français du Havre a annoncé que son défenseur Samba Diop est décédé à l’âge de 18 ans.

La formation de Ligue 2 a déclaré que l’adolescent, qui a joué pour l’équipe de réserve du club, est décédé vendredi soir.

“C’est avec une immense tristesse que les membres du club ont appris la mort de son joueur Samba Diop”, a expliqué Le Havre sur leur site Internet.

Diop est né dans la ville de Normandie et l’année dernière, le club des moins de 19 ans du club a terminé deuxième de sa ligue nationale. Le club n’a donné aucune indication sur les circonstances du décès de Diop.

“C’est un moment horrible pour les joueurs masculins et féminins, l’école de football jusqu’à l’équipe professionnelle, les membres du personnel et les bénévoles, le personnel administratif et les directeurs”, poursuit leur communiqué.

“HAC (Le Havre) présente ses plus sincères condoléances à la famille de Samba. ”

Le match de première équipe du Havre contre Reims a été reporté samedi par respect. Les responsables de la ligue française de football ont déclaré qu’une minute de silence serait tenue avant tous les matches de Ligue 1 et Ligue 2 ce week-end pour marquer la mort de Diop.