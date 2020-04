Le défi du PSG est de renouveler Mbappé et de franciser son personnel

Le grand désir du PSG est de réussir le renouvellement de Kylian Mbappé, un objectif qui s’allonge actuellement plus que souhaité par les dirigeants de l’entité. Il y a eu des rencontres sans accord définitif, avec lesquelles le club parisien voit l’ombre du Real Madrid après la décision de ce joueur qui met fin à son contrat jusqu’en 2022.

Mbappé est le fleuron du club, un futur ballon d’or et une référence pour tout le pays après la conquête de la dernière Coupe du monde par la France. Cette mémoire, et sa bonne connexion avec Griezmann pendant le tournoi, permettent au PSG de vouloir intégrer Antoine à l’avenir plus facilement.

Sans Neymar

Son nom était déjà sur la table l’été dernier et il est de retour. Le PSG estime que sans Neymar sur le campus, Mbappé se verra comme le chef de l’équipe, sans personne pour lui faire de l’ombre, renforçant son rôle de franchisé. Et puis, le PSG estime que le renouvellement sera plus facile à réaliser. De plus, Neymar a aujourd’hui le salaire le plus élevé du club, donc se séparer du Brésilien lui permettrait d’avoir plus d’options économiques pour renouveler Mbappé.

Le club veut aussi renforcer son hégémonie dans le pays, augmenter le nombre de supporters du PSG en France, faire du club le plus populaire avec lequel l’arrivée d’un joueur français comme Griezmann faciliterait cet ‘engagement’ d’un club trop souvent vu par le public français en tant qu’envahisseur qatari. Réduisez cette pression supplémentaire avec le renouvellement de Mbappé et l’arrivée de joueurs comme Antoine Griezmann c’est une option que le PSG a sur la table. L’été dictera si un tel mouvement est vraiment possible.

juste un étranger

Et c’est que la configuration de l’équipe actuelle du PSG n’aide pas à renforcer l’union entre le club le plus puissant du pays avec les supporters locaux. Il n’y a que 100% de français (Mbappé) car les autres sont soit étrangers (21) soit afro-français (6). Le PSG a un problème d’identification avec le pays et l’ajout de Griezmann, et peut-être d’un autre joueur national, aiderait à cet égard.