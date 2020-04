Le football européen réfléchit à un retour en juillet-août pour arrêter le dernier recours des ligues

Julien Laurens explique pourquoi la Belgique mettant fin à sa saison en raison du coronavirus pourrait avoir un impact sur d’autres décisions de la ligue.

Jon Champion explique pourquoi les clubs et la Premier League veulent terminer la saison.

Jon Champion plonge dans le souhait de la Juventus de ne pas accepter le titre en cas d’annulation de la saison de Serie A.

Le football européen, actuellement au point mort en raison du coronavirus, se concentre sur un redémarrage en juillet et août, les clubs et les ligues étant informés que l’arrêt des compétitions devrait “vraiment être le dernier recours”.

L’UEFA, l’Association européenne des clubs et le groupe de coordination des ligues européennes ont envoyé jeudi une lettre conjointe à leurs membres disant qu’il était “d’une importance capitale” que les compétitions, y compris les ligues nationales, soient décidées sur le terrain.

La lettre, vue par ., a été envoyée quelques heures après que la ligue belge ait abandonné la saison et proclamé le Club de Bruges champion. Il y a également eu des appels de clubs aux Pays-Bas et en Italie pour que ces ligues respectives soient annulées.

Cependant, la lettre indiquait que deux groupes de travail mis en place par l’UEFA – qui a accepté de reporter son tournoi phare Euro 2020 à l’année prochaine – travaillaient sur des moyens de prolonger la saison en cours au-delà de la fin officielle du 30 juin. Plus de détails sont attendus d’ici la mi-mai.

Un problème potentiel pourrait être que de nombreux joueurs de ligues de premier plan – y compris la Premier League anglaise, la Liga espagnole, la Serie A italienne, la Bundesliga allemande, la Ligue 1 française – disparaîtraient légalement des listes de clubs le 1er juillet à l’expiration de leur contrat. ou lorsque leurs accords de prêt prennent fin.

La FIFA a réuni un groupe de travail pour traiter de cette question et une proposition, obtenue par Gabriele Marcotti d’ESPN, décrit quelques solutions potentielles. Le changement le plus important proposé est que tous les contrats qui expirent le 30 juin expireraient plutôt le dernier jour de la saison 2019-2020, chaque fois que ce jour se trouve dans un pays individuel conformément à leur gouvernement et aux autorités sanitaires.

La lettre envoyée jeudi indique que les groupes de travail “se concentrent sur des scénarios couvrant les mois de juillet et août, y compris la possibilité que les compétitions de l’UEFA reprennent après l’achèvement des ligues nationales”.

Il a déclaré qu’une gestion conjointe des calendriers était nécessaire pour coordonner la fin de la saison en cours avec le début de la nouvelle, “qui pourrait être en partie affectée en raison de l’étirement excessif”.

Il a également appelé les ligues d’Europe à travailler ensemble.

“Seul un effort coordonné extraordinaire de tous les organisateurs de compétitions peut aider le football européen à sortir de la crise, en récupérant pleinement son principal atout, les compétitions”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “L’arrêt des compétitions devrait vraiment être le dernier recours après avoir reconnu qu’aucune alternative de calendrier ne permettrait de conclure la saison.

“Nous sommes convaincus que le football pourra redémarrer dans les mois à venir – avec des conditions qui seront dictées par les autorités publiques – et pensons que toute décision d’abandonner les compétitions nationales est, à ce stade, prématurée et non justifiée”.

Il semble suggérer que, lorsque les compétitions ne se terminent pas sur le terrain, les clubs impliqués pourraient ne pas se qualifier pour les compétitions européennes la saison prochaine.

“Étant donné que la participation aux compétitions interclubs de l’UEFA est déterminée par le résultat sportif obtenu à l’issue d’une compétition nationale complète, une résiliation prématurée jetterait des doutes sur le respect de cette condition”, indique le communiqué.

Il a ajouté que l’UEFA se réserve le droit “d’évaluer le droit des clubs” à participer à la Ligue des champions et à la Ligue Europa.

Les informations de . ont été utilisées dans ce rapport.