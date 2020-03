Le milieu de terrain de Tours Thomas Rodriguez décède à l’âge de 18 ans

Le milieu de terrain de Tours Thomas Rodriguez est décédé à l’âge de 18 ans, a annoncé vendredi le club français.

Rodriguez est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi. Aucun détail n’a été donné quant à la cause du décès.

“Le Tours FC est dévasté par ce drame, qui plonge le club dans une immense tristesse”, indique le communiqué de la Ligue 2.

Rodriguez a rejoint l’équipe en 2016 et a progressé dans l’académie des jeunes de Tours avant de jouer pour les réserves.

“Ses qualités de footballeur, son dynamisme et sa motivation ont fait de lui un joueur promis à un brillant avenir en tant que professionnel”, indique le communiqué. “Le club présente ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous les coéquipiers et amis de Thomas.”

Le match de Tours contre Valenciennes prévu plus tard vendredi a été reporté. Une minute de silence aura lieu dans tous les stades de Ligues 1 et 2 ce week-end.

La mort de Rodriguez survient après que le capitaine de la Fiorentina Davide Astori a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel dimanche après un arrêt cardiaque présumé avant un match italien à l’Udinese.

En janvier 2009, Clément Pinault, 23 ans, défenseur de Clermont en Ligue 2, est décédé à l’hôpital quatre jours après une crise cardiaque à domicile.