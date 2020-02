Le nième mess de Neymar au PSG: il a refusé de s’entraîner

Neymar Il a refusé de participer à l’entraînement après le Dijon-PSG (1-6) de la Coupe de France, selon le journal ‘L’Équipe’. Le Brésilien, qui devait avoir effectué une session de travail complète comme le reste des remplaçants et non appelé pour le match, a décidé de rester dans les vestiaires, avec lesquels ils avaient fait les gros titres et effectuaient des travaux de récupération post-partum, contrairement aux critères de Thomas Tuchel.

26/02/2020 à 11:46

CET

SPORT.es

Dans l’information, l’événement est passé à plus d’une anecdote, en raison des problèmes que le Brésilien traîne en raison de son désir de quitter le PSG. Le problème le plus récent, son auto-expulsion dans le match contre les Girondins. Et ils se rapportent aux dures déclarations de Neymar, après les huitièmes de finale du match aller de la Ligue des champions à Dortmund, le 18 février.

Quelques minutes après le coup de sifflet final de la défaite du PSG face au Borussia Dortmund (2-1) en Allemagne le 18 février, Neymar Il a justifié sa performance par manque de rythme et de matchs à cause de la blessure aux côtes subie le 1er février contre Montpellier (5-0).

Le Brésilien l’attribue aux décisions des services médicaux: “C’est difficile d’être quatre matchs sans jouer. Malheureusement, ce n’était pas mon choix, mais une chose du club, des médecins. Ce sont eux qui ont pris cette décision, je n’ai pas aimé”, il est venu pour assurer. “Nous avons eu beaucoup de discussions à ce sujet. Je voulais jouer, je me sentais bien, mais le club avait peur, et c’est moi qui ai souffert à la fin”, a-t-il déclaré.

Cependant, selon les informations de «L’Équipe», ce ne serait pas la version complète. Ils disent que le lendemain de la victoire lors du match de coupe contre Dijon (1-6) en quarts de finale de la Coupe de France, Neymar a refusé de s’entraîner.

Comme d’habitude le lendemain d’un match, les gros titres ont tenu une séance d’après-match, tandis que le reste, comme ce fut le cas avec Neymar, devrait suivre une session préparatoire à un rythme normal.

Quand Thomas Tuchel a demandé à ses joueurs de se rendre sur le terrain, l’exblaugrana lui aurait essentiellement dit, selon les informations du journal français, qu’il se reposait et, par conséquent, qu’il y était resté.

La justification qu’ils veulent donner est que Neymar Il se serait senti en état de jouer à Dijon et, comme il serait toujours dégoûté, il montrerait son inconfort à l’entraîneur qui dans la roue d’après-match doutait même que le Brésilien puisse jouer en Ligue des champions. Tuchel J’avais lâché prise: “Je ne peux pas dire à 100% qu’il peut jouer contre Dortmund.” La réponse aurait reposé comme une bombe sur l’attaquant qui aurait lancé une nouvelle impulsion en ne quittant pas le camp d’entraînement le lendemain.