Le nouveau kit PSG est filtré pour 20/21

Le troisième kit du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine a fui. Le site Footy Headliners s’est présenté pour donner l’exclusivité sur la façon dont l’équipe Tuchel s’habillera. On avait déjà spéculé que la couleur bordeaux était le protagoniste et cela a été confirmé avec le poste du portail spécialisé dans l’élastique des grandes équipes.

02/10/2020

Agir à 12:42

CET

Antonio Tuachi

La couleur rouge bordeaux est le protagoniste bien qu’il ait également des détails dorés pour mettre en avant la publicité d’Accor Live Limitless, le logo de la marque et les détails du bouclier qui prend ton noir visible sur les manches et le cou. En plus du blanc au niveau des épaules. La forme du cou changera par rapport à l’élastique de cette campagne, passant d’un col rond à un col en V.

Le design est un hommage à la saison 2006/2007 dans lequel Nike a inspiré son t-shirt de la marque de couture Louis Vuitton. Être l’un des designs les plus distingués et révolutionnaires de l’histoire de toute la capitale française.

Une fois de plus, la marque Jordan, attachée à Nike, sera chargée d’habiller les Français dans une de leurs chemises. Ces deux dernières saisons ont déjà utilisé la signature du légendaire numéro 23 des Chicago Bulls à plusieurs reprises, principalement en Ligue des champions.

En principe, ce ne sera pas le seul maillot Jordan lancé par l’équipe de Neymar Jr et Kylian Mbappé, entre autres, lors de la saison 2020/2021. Il est prévu qu’au milieu de la prochaine campagne un quatrième kit associé à la marque sera annoncé. Laisser l’équilibre en deux maillots Nike (premier et deuxième) et deux maillots Jordan (troisième et quatrième).