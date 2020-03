Le NYCFC recrute le défenseur central béninois Cedric Hountondji

Cedric Hountondji avait déjà joué en Ligue 1 avec Rennes.

Le New York City FC a achevé jeudi le chant du défenseur central international du Bénin, Cedric Hountondji.

Le joueur de 23 ans a passé toute sa carrière de club en France et vient aux côtés de Patrick Vieira pour un transfert gratuit du GFC Ajaccio de Ligue 2.

“Cédric est un joueur fort qui domine sur les plans aérien et physique, il est excellent dans les situations de un contre un et est également calme sur le ballon”, a déclaré Vieira dans un communiqué. “Nous cherchions à renforcer notre dos quatre et Cédric est quelqu’un que nous suivions depuis longtemps.

“C’est un jeune défenseur avec ses meilleures années devant lui et il y avait beaucoup d’intérêt pour lui. Je pense que cela en dit long qu’un jeune joueur européen a voulu venir nous voir et croit en notre projet et aux ambitions de notre football. club.

“Avec Cedric, nous serons plus forts et je suis vraiment excité de l’avoir avec nous et d’ajouter un autre joueur de qualité à notre équipe.”

Hountondji, qui est répertorié à six pieds et quatre pouces, est né à Toulouse et a représenté les équipes internationales de jeunes de la France avant de passer au Bénin et de faire ses débuts internationaux avec les Squirrels lors d’un match amical en mars.

Il a joué en Ligue 1 avec Rennes lors de la saison 2013-14 avant de se prêter aux clubs de Ligue 2 Châteauroux et Auxerre, puis de rejoindre le GFC Ajaccio en 2016.

