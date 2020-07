Le président de Barcelone laisse entendre que le VAR favorise le Real Madrid

18 h 56 HE

Sam Marsden

Moises Llorens

Le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a lancé une attaque contre l’utilisation du VAR en Liga, suggérant qu’il favorise le Real Madrid après avoir vu son équipe tomber quatre points derrière ses rivaux du Clasico en tête du classement ces dernières semaines.

Le Barça a battu Villarreal 4-1 dimanche pour garder ses espoirs de titre défaillants en vie avec quatre matchs à jouer, mais la victoire a été éclipsée par les décisions prises lors de la victoire 1-0 de Madrid sur l’Athletic Bilbao plus tôt dans la journée.

Sergio Ramos a marqué le seul but de ce match lorsque l’arbitre Jose Gonzalez Gonzalez a accordé un penalty pour la faute de Dani Garcia sur Marcelo après avoir consulté le moniteur VAR au bord du terrain. Quelques instants plus tard, Gonzalez Gonzalez a choisi de ne pas donner de pénalité à l’Athletic lorsque Ramos a attrapé Raul Garcia à l’autre bout.

« J’ai vu le match à Bilbao, une autre victoire pour Madrid », a déclaré Bartomeu à Movistar. « Notre message, que je vais répéter: je me sens mal, mais VAR n’est pas au niveau que nous espérions pour la meilleure ligue du monde.

« Depuis le redémarrage de la ligue, cela n’a pas été très juste et cela a un effet sur les résultats. Et il semble que cela soit toujours le même [team]. Il y a eu beaucoup de jeux lorsque VAR a favorisé le même [team] – et de nombreuses équipes ont ainsi été désavantagées.

« Nous avons parlé avec le [Royal Spanish Football Federation] à ce sujet dans le passé. Le VAR devrait aider les arbitres, mais dans les images que tout le monde a vues ces dernières semaines, ce n’est pas juste. «

Ale Moreno explique le dilemme auquel Barcelone est confronté après la solide performance d’Antoine Griezmann contre Villarreal.

Le Barça s’est plaint de l’application du VAR après un match nul 2-2 à la Real Sociedad en décembre, mais Bartomeu a déduit qu’ils étaient particulièrement irrités par les décisions allant en faveur de Madrid depuis la reprise de la ligue le mois dernier.

Iker Muniain, de l’Athletic, a déclaré après la défaite de dimanche à Madrid que « certaines équipes prenaient toutes les décisions », tandis que la Real Sociedad déplorait également l’utilisation de la technologie lorsqu’elle a perdu face à Zinedine Zidane en juin.

Lorsqu’on lui a demandé s’il comprenait l’utilisation du VAR sur le haut vol espagnol, l’entraîneur du Barça, Quique Setien, a déclaré qu’il « ne comprenait pas davantage les critères appliqués ».

Ramos, quant à lui, a déclaré plus tôt samedi que Madrid n’était pas sur la bonne voie pour remporter le championnat grâce à des décisions d’arbitrage et que leurs adversaires « devraient être critiques envers eux-mêmes ».

Luis Suarez, Antoine Griezmann et Ansu Fati étaient tous dans le coup lors de la victoire du Barça contre Villarreal après que Gerard Moreno avait annulé un but contre son camp de Pau Torres.

La victoire allège la pression sur Setien pour le moment, bien que Bartomeu ait déclaré que l’avenir de l’entraîneur était en jeu après trois matchs nuls en quatre matchs étaient « faux ».

« Quique a notre soutien », a déclaré le président. « Nous avons vu une performance dynamique aujourd’hui et nous allons nous battre jusqu’à la fin pour la Liga et ensuite nous aurons la Ligue des Champions. »

Bartomeu a également minimisé une réclamation de Cadena Ser en milieu de semaine selon laquelle Lionel Messi envisage de quitter le club à l’expiration de son contrat en 2021.

« Je n’entrerai pas dans les détails [negotiations] mais Messi a dit à plusieurs reprises qu’il mettrait fin à sa carrière au Barça « , a-t-il ajouté. » Il a expliqué qu’il voulait continuer et le club et nous allons l’avoir pendant encore de nombreuses années. «

Le Barça est de retour mercredi face à l’Espanyol sachant qu’ils doivent gagner leurs quatre derniers matchs tout en espérant que Madrid marque des points dans au moins deux de leurs matches restants.