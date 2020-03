Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est prêt à changer la règle du hors-jeu

Les gars du FC disent que le VAR est ce qui doit être corrigé, pas la loi du hors-jeu.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré qu’il était ouvert aux modifications de la loi sur le hors-jeu pour aider à résoudre les problèmes qui se sont posés depuis l’introduction des revues vidéo VAR.

L’organe législatif du football et l’International FA Board (IFAB) se réuniront samedi et discuteront du VAR et de la loi sur le hors-jeu, bien qu’aucune proposition n’ait été déposée pour un changement de loi concret.

La frustration de la Premier League anglaise avec le VAR excluant les objectifs pour de minuscules marges de hors-jeu, dans certains cas impliquant des talons et des aisselles, a conduit à des appels à une approche différente.

Certains commentateurs ont suggéré qu’il devrait y avoir une “ lumière du jour ” claire entre le joueur attaquant et le défenseur pour que le hors-jeu soit appelé tandis que la responsable du développement mondial de la FIFA, Arsene Wenger, a proposé une autre alternative.

L’ancien manager d’Arsenal a suggéré plus tôt ce mois-ci qu’un joueur devrait être considéré comme étant à l’intérieur si une partie de son corps qui peut légitimement marquer un but est de niveau ou derrière le dernier défenseur.

“La discussion sur le hors-jeu est un élément que nous devons examiner et personnellement, je suis certainement en faveur de discuter d’une nouvelle façon de considérer la règle du hors-jeu, pour voir si cela peut aider, car je pense que la question est davantage une question de compréhension. “, A déclaré vendredi Infantino aux journalistes.

“Une partie de [the decisions] sont très, très proches et il est difficile pour les personnes qui regardent de voir si c’est hors-jeu, nous devons donc voir si nous pouvons rendre la règle du hors-jeu plus claire en ayant de la lumière entre les deux “, a-t-il ajouté.

“Mais c’est pour discussion bien sûr – il n’y aura pas de décision sur celle-ci car il n’y a pas de proposition sur la table. Mais elle doit être discutée et voir si elle doit être testée ou non”, a ajouté le chef du monde du football. Conseil d’administration.

Cependant, Infantino a rejeté l’idée d’introduire un élément de marge de manœuvre hors-jeu.

“Cela ne résout pas le problème. Même si vous mettez une marge de 10 centimètres puis si c’est 11, c’est encore un de plus, si c’est 10-1 / 2 … ça ne le résout pas”, a-t-il dit.

Infantino a suggéré que le problème de la Premier League pourrait être dû à un examen excessif des critiques vidéo.

“En Italie, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, cette discussion hors-jeu n’existe pas sur le VAR. Mais ce n’est pas un problème, c’est quelque chose à examiner.

“Et peut-être que cela montre qu’en réalité, il s’agit davantage de la règle et de l’application de la règle, et de l’application du VAR lui-même. Si vous avez besoin de 10 minutes pour savoir s’il était hors-jeu, ce n’est peut-être pas le cas”, a-t-il déclaré.

Une option qu’Infantino a rejetée, cependant, était de se débarrasser complètement de VAR.

“Le VAR est là pour rester en ce qui concerne la FIFA”, a-t-il déclaré.