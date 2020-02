Le président du PSG satisfait de ne pas être accusé de corruption dans son

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, s’est dit satisfait jeudi que le parquet suisse a abandonné les accusations de corruption à son encontre, tout en exprimant sa confiance en étant acquitté de ceux qu’il entretient.

20/02/2020 à 18:40

CET

EFE

“Après une enquête approfondie de trois ans, au cours de laquelle j’ai coopéré pleinement et ouvertement avec le procureur suisse, Je suis heureux que toutes les allégations de corruption dans les Coupes du monde 2026 et 2030 aient été abandonnées. “Al-Khelaifi a déclaré dans un communiqué.

Il a ajouté que cette décision, communiquée par le parquet suisse, montre que “les accords 2026 et 2030 ont été négociés sans liens de dépendance et sans influence indue”.

Sur les charges pour lesquelles la justice suisse a décidé de le poursuivre, “d’incitation à une gestion déloyale”, Al Khelaifi a déclaré que “Il sera prouvé qu’il n’a aucun fondement et aucune substance.”

Les avocats qataris ont estimé que l’accusation “n’était pas grave”. “Notre client n’est désormais accusé que d’une seule infraction: ayant incité Jérôme Valcke à ne pas restituer à la FIFA ses prétendus avantages (…) Notre client n’a pas pu s’exprimer à ce sujet “, ont expliqué les avocats.

Selon eux, cette accusation a été mentionnée pour la première fois le 2 décembre 2019 et introduite dans le dossier “à la surprise générale de toutes les parties”.

Le président du PSG et de la chaîne de télévision BeIn Sports a dénoncé les “fuites constantes” et les “informations erronées” qui ont été publiées pour “tacher” sa réputation dans les médias.

“Par conséquent, j’ai demandé aux autorités suisses compétentes d’ouvrir une enquête pénale”, a-t-il déclaré. Al Khelaefi, qui n’a pas exclu de dénoncer certains médias.

Le procureur général de la Suisse a formellement accusé Al-Kelaifi et contre Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA, d’avoir prétendument endommagé la répartition des droits de diffusion des Coupes du monde et des Coupes des Confédérations de 2026 et 2030.