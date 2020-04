Le Prince Albert de Monaco donne son vote de confiance à Robert Moreno

Après son départ tendu de l’équipe espagnole, Robert Moreno Il n’a pas tardé à trouver un nouvel hébergement pour poursuivre sa carrière d’entraîneur: l’AS Monaco était sa prochaine destination. Jusqu’à l’arrêt de toutes les compétitions en raison de la pandémie de coronaviirus, l’entraîneur catalan a été confronté au défi de parvenir à une régularité des résultats qui, pour le moment, ne se produisait pas

04/11/2020 à 14:12

CEST

SPORT, c’est

Mais malgré tout cela, le coach de L’Hospitalet jouit de la pleine confiance du directoire monégasque … et aussi de la plus haute autorité de la Principauté: le Prince Albert II.

La meilleure preuve en est l’interview Alberto II a décerné le prestigieux journal français «L’Equipe» dans lequel il a souligné le travail réalisé par Robert Moreno devant Monaco.

“Je n’ai pas eu le plaisir de voir Robert Moreno, mais c’est un jeune entraîneur qui a de très bonnes idées de jeu. Il apporte du charisme et de l’énergie à l’équipe. Il avait commencé à apporter des choses positives à l’équipe, et un style de jeu plus séduisant que le de la première partie de la saison. Il faut lui donner du temps “, a-t-il déclaré au prestigieux journal français.

Depuis son arrivée en Principauté, Robert Moreno avait essayé de changer l’image de l’équipe concernant Leonardo Jardim, a cessé en décembre. Cependant, avant l’arrêt du coronavirus, le Monaco Il était neuvième, loin des postes d’accès à la Ligue des champions, qui était le principal objectif de la directive pour redresser le cours de la saison.