“Le PSG a vu un potentiel de croissance aux Etats-Unis”

Avec du champagne et des pâtisseries françaises dans un stade de cricket pittoresque dans l’un des quartiers à prédominance caribéenne du sud de la Floride, le Paris- St. Germain commencer ce qu’ils ont promis sera le projet de développement de la jeunesse le plus ambitieux des États-Unis.

18/02/2020 à 22h36

CET

Juan Arango

Les gars de tous âges et leurs parents ainsi que les dirigeants communautaires et les politiciens de la région de Lauderhill ont accueilli cette nouvelle entreprise. Pour beaucoup, le stade d’une capacité de 20 000 personnes a beaucoup d’ironie. D’abord que le football se joue dans un stade de cricket, mais cet endroit s’est prêté à plusieurs événements. Des éliminatoires de la Coupe du monde de rugby à ancienne résidence de l’académie de football du Barça, cet endroit sera au centre de l’attention de plusieurs parents et des médias qui couvrent le soccer des jeunes.

Maxwell et le PSG, comme plusieurs équipes européennes, sait qu’il sera essentiel d’attirer l’attention du marché nord-américain. «Je pense que depuis le début du projet de club, nous regardons toujours le développement de la marque dans les pays. Nous avons fait de nombreux travaux pour faire connaître la marque et développer de nombreux projets pour travailler avec les enfants, la prochaine génération de joueurs. Nous avons un programme très intéressant essayant de profiter de cette explosion de la passion du football ici aux États-Unis. & Rdquor; indiqué.

Pour Maxwell, son nouveau rôle lui donne l’occasion de se remémorer ses racines et veut l’offrir aux jeunes. «Mes histoires sont toujours avec le ballon. Nous avions des jeux, nous nous entraînions et nous sommes partis pour continuer à jouer au foot dans la rue. C’est donc ce qui m’a toujours ému. Quand je vois qu’ils courent sur le court et sur l’herbe, je me souviens quand j’étais enfant. Quand je me suis préparé, quand j’ai quitté l’école pour aller jouer avec mes amis. Pouvoir profiter, grandir, me distraire de ce monde. J’ai fait des rêves. Il avait des idoles & rdquor ;. Lorsqu’on l’interroge sur ses héros … il n’a pas à penser: “Ronaldo Romário. J’ai beaucoup regardé Zico. Zidane aussi. Mais les Brésiliens comme Romário et Ronaldo m’ont beaucoup marqué“..

La réalité du football aux États-Unis

«Le football se développe aux États-Unis et ce, au cours des quatre ou cinq dernières années. Je pense que le club souhaite profiter de ce mouvement pour le football et de la passion des femmes et des hommes. & Rdquor; C’est la raison pour laquelle l’entrepreneur Ravy Truchot a réalisé un investissement important dans l’acquisition de la marque PSG pour les États-Unis.

On parle beaucoup de la passion que le peuple américain a acquise pour le sport le plus populaire au monde. La grande différence est qu’aux États-Unis, le sport est généralement plus élitiste et exclusif en raison du coût énorme à jouer dans les équipes qui limitent les opportunités aux jeunes avec moins de ressources dans l’une des régions les plus pauvres des États-Unis: le sud de Floride

L’une des grandes critiques que cette entreprise du PSG a reçues est le coût: 81 400 $ US (73 900 €) par an. Ce coût comprend également une résidence et des études au North Broward Preparatory pendant son séjour à l’académie. «(Ravy Truchot) a parlé du programme de développement des talents des garçons et des filles qui n’ont aucun pouvoir économique. C’est fondamental. Le football est pour tout le monde et ne peut jouer que ceux qui ont des conditions (économiques) et avec le programme que nous avons et avec la connexion avec l’école, je pense que nous pouvons donner à chacun un espace, & rdquor; affirmé.

Le futur

Cette académie prévoit d’être liée à la communauté et ils espèrent non seulement accueillir les enfants localement, mais aussi attirer des gens de partout aux États-Unis pour faire partie de ce projet. En plus des joueurs, ce projet vise à former des entraîneurs. “Nous voulons former des gens qui suivent notre méthodologie, cela inclut des entraîneurs qui sont bons pour l’avenir. & Rdquor;

Ceux qui commencent ce projet s’attendent à ce que ce soit l’occasion d’aider les enfants à réaliser leurs rêves de devenir des professionnels. Que ce soit dans la MLS, ou même dans le PSG lui-même, l’espoir est de pouvoir contribuer à nourrir ce rêve et être cet endroit qui leur donne cette opportunité. “Beaucoup admirent Neymar et Mbappé, sont les plus mentionnés. Je pense qu’ici, pour la communauté sud-américaine, ils veulent aussi être comme Ángel Di María, Verratti, qui est aussi bien connu, Cavani. Nous avons beaucoup de joueurs qui sont admirés par les garçons. Mais je pense que Neymar et Mbappé sont à un autre niveau, & rdquor; indiqué.

L’équipe

Maxwell était très hermétique avec le thème du présent dans la peinture qui est sous la tutelle de Thomas Tuchel. Il a été très prudent dans ses paroles pour parler de l’équipe et de son prochain défi en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. “Je ne sais pas ce qui va se passer, & rdquor; Il a répondu à une question sur l’avenir de Cavani et Neymar.

«Ce qui m’importe le plus, c’est qu’ils jouent au plus haut niveau du club. Nous avons Leonardo comme président et ils travaillent pour obtenir le meilleur niveau du club. Ce qui m’intéresse, c’est qu’ils sont heureux, qu’ils jouent du bon football et passent un très bon moment maintenant et nous devons chercher à le prolonger autant que possible. J’ai toujours dit qu’il fallait aller jeu par match et bien faire les choses. Nous devons bien nous préparer à une compétition très difficile. Celui qui reste plus équilibré gagne. J’espère que cette année se passe bien pour nous “, a-t-il conclu.