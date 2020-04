Le PSG, avant un changement de cycle

Des temps difficiles arrivent dans les économies des clubs du monde. Parmi les gros plans qui ont vu comment la bulle dans laquelle vivait le monde du football a explosé. L’inconnu est de voir comment la pandémie de coronavirus affecte les soi-disant clubs d’Etat, comme c’est le cas avec le PSG.

13/04/2020

Le à 17:56

CEST

SPORT.es

Le projet qatari connaîtra un changement de cycle cet été. Forcé Les problèmes dans les bureaux en matière de renouvellement des contrats s’aggravent. La cage dorée attire au début mais semble finir par se fatiguer à long terme. Jusqu’à quatre joueurs quitteront le Parque de los Príncipies cet été, ce qui force la direction parisienne à révolutionner l’équipe.

Edinson Cavani sera le premier à dire au revoir. L’Uruguayen, star de l’équipe lors du retour dans l’élite européenne, a rempli son devoir à Paris et cherche un dernier défi qui semble être en Espagne. La porte de l’Atlético est toujours ouverte et le désir du joueur est de changer d’air. Tout comme le plan du capitaine Thiago Silva. Le Brésilien est également à la recherche d’un dernier défi dans l’élite et a offert au Barça ou à Milan, où il militait déjà avant de passer au PSG. Huit saisons plus tard, ceux de la capitale française doivent aller au marché pour une garantie centrale.

Main dans la main avec les deux emblèmes du PSG Kurzawa et Meunier sortiront. Ce dernier est pour le travail de rénovation mais le club n’augmente pas l’offre qu’il a mise sur la table en début de saison, ce qui lui a fait chercher des alternatives au belge. Le Borussia Dortmund est très bruyant. Kurzawa, quant à lui, cherche une sortie en Espagne, comme Edinson, et Séville ou le Barça ont déjà montré un intérêt du côté qui viendrait à zéro.

Les problèmes ne s’arrêtent pas à long terme: Di María met fin à son contrat en 2021 et Neymar et Mbappé crient. De plus, il doit décider de rester avec Icardi et prioriser le renouvellement des jeunes comme Kouassi et Aouchiche.