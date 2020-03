Le PSG fait un don de 100 000 euros pour lutter contre le coronavirus

Le PSG a fait don de 100 000 pour lutter contre le coronavirus. Le club français a profité de son collaboration avec le Secours populaire français -organisme à but non lucratif voué à la lutte contre la pauvreté et la discrimination- à participer, à travers sa Fondation PSG, et font leur part pour rétablir la situation mondiale dans les plus brefs délais.

Le club a annoncé qu’il s’agit d’un don pour quatre catégories: assistance aux médecins en équipement de protection santé et hygiène; aide aux enfants en dehors du milieu scolaire avec 5 000 kits pédagogiques; aide à 900 sans-abri et aussi, aide aux personnes âgées qui sont isolés -livraison de 10.000 colis alimentaires-.

Les Parisiens ont confirmé le renouvellement du lien avec l’organisation. Fait qui suppose 400 000 euros supplémentaires sur les trois prochaines années. Cela ne s’arrête pas là, car la possibilité de “amasser des fonds pour les prochaines semaines”, soit avec des partenaires, soit avec une plateforme de crowfunding.

Dans le parc des Princes, ils rejoignent d’autres équipes et joueurs tels que le Real Madrid, Lewandowski, Sané ou Kimmich.