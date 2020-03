Le PSG ne libérera pas Mbappé pour jouer aux Jeux Olympiques

Un nouveau gâchis arrive à Paris. Selon le journal français L’Équipe, le PSG a envoyé une lettre à la Fédération française de football pour lui faire savoir que Kylian Mbappé ne jouera pas aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

La fissure du PSG avait assuré, selon Le Parisien, qu’il comptait doubler cet été. L’attaquant est prêt à jouer le Championnat d’Europe, qui se termine la première moitié de juillet, et les Jeux olympiques, qui commencent le 24 juillet. Ils se terminent le 9 août, ce qui signifierait que le «7» n’aurait pas de vacances, puisque le club parisien serait déjà en phase finale de la pré-saison cette semaine-là. Maintenant, il trouve le refus de son club, qui n’est pas tenu de le libérer, car les Jeux ne correspondent pas aux dates de la FIFA, où les clubs sont sans défense devant les fédérations.

La FFF ne renonce pas à avoir Mbappé dans les deux tournois. L’entraîneur olympique, Sylvain Ripoll, a inclus sa star dans une liste préliminaire de 80 joueurs. Avec le Championnat d’Europe absolu comme priorité, il semble difficile pour le champion du monde de voyager pour décrocher la médaille d’or.

Neymar est un autre footballeur impliqué dans cette décision. Le Brésilien a l’intention d’aller aux Jeux Olympiques, mais si pour Mbappé le club va être un obstacle, pour ‘Ney’ ce ne sera pas moins. De plus, le «10» a déjà disputé l’épreuve olympique dans son pays, le Brésil, et a remporté le métal d’or après avoir battu l’Allemagne lors d’une séance de tirs au but fatidique.