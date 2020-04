Le PSG veut jouer la Ligue des champions même à l’étranger

Le Paris Saint-Germain souhaite disputer la phase finale de la Ligue des champions même à l’étranger, ont assuré leurs dirigeants, après que le gouvernement français a annoncé l’interdiction des compétitions sportives sur son territoire avant septembre.

28/04/2020 à 21:09

CEST

SPORT.es

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a assuré qu’il respecte la décision de l’exécutif français, annoncée par le Premier ministre Édouard Philippe, dans un discours aux députés dans lequel il a dévoilé la stratégie de désescalade de l’isolement provoqué par la pandémie de COVID-19.

Mais il a ajouté dans un message transmis par le club que, “avec l’accord de l’UEFA”, ils prévoyaient de participer à la phase finale de la Ligue des champions, une compétition dans laquelle ils ont atteint les quarts de finale avant l’arrêt du football. .

“Nous comptons participer à la phase finale de la Ligue des Champions aux lieux et dates où elle est organisée. S’il n’est pas possible de jouer en France, nous disputerons des matches à l’étranger et garantirons les meilleures conditions de santé et de sécurité à nos joueurs et entraîneur personnel “, at-il dit.

L’UEFA n’a pas encore précisé les modalités selon lesquelles elle entend mettre fin aux compétitions européennes.