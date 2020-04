Le sponsor du PSG menace de ne pas payer

La crise des coronavirus peut gravement et économiquement affecter le PSG. Son principal sponsor, la chaîne hôtelière Acoor, à travers son PDG Stéphane Bazin, a annoncé sur BFM TV que si votre entreprise n’avait pas de présence télévisuelle comme convenu dans le contrat de parrainage, le club ne recevrait plus le deuxième versement correspondant à cette saison.

04/04/2020

CEST

SPORT.es

Le chômage des compétitions fait que la société hôtelière considère que sa visibilité en tant que sponsor du club parisien est nulle, et donc elle ne veut pas payer le deuxième versement, environ 30 millions d’euros.

“Les sponsors ne peuvent pas donner de l’argent sans visibilité. Le 1er juillet, la compétition doit reprendre et sinon, le paiement ne sera pas effectué& rdquor ;, dit Bazin. L’accord entre les deux entités est de 3 ans, avec un chiffre de 60 millions d’euros par an.

L’entreprise a également subi les ravages du coronavirus, et c’est pourquoi cette alternative est proposée. Selon BFM, Acoor a dû fermer les deux tiers de ses hôtels dans le monde et a cessé d’entrer 200 millions d’euros.

Sur le plan économique, ne pas recevoir ce montant peut être préjudiciable à l’équipe de Nasser Al-Khelaïfi face au prochain marché. Le fair-play financier de la FIFA et le manque de capitaux concernant les transferts et les salaires peuvent décisions d’achat cet été. Le plus pertinent, la vente possible de Neymar FC Barcelone.

En plus des pertes d’Acoor, le PSG pourrait voir ses revenus baisser pour d’autres raisons dans cette crise. Environ 25 millions de moins pour les billets, entre 15 et 20 pour les droits de télévision et autres liés aux accords de parrainage et commerciaux, qui étaient environ 195 millions la saison dernière.