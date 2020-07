L’entraîneur du FC Dallas Luchi Gonzalez sur les cas de virus

Le manager du FC Dallas, Luchi Gonzalez, a déclaré que son équipe était arrivée à Orlando dans l’espoir de remporter le MLS is Back Tournament. Mais après plus de 10 tests positifs pour le coronavirus au sein de l’équipe de voyage de l’équipe, ce n’est pas la priorité de son équipe en ce moment.

S’exprimant avec Stefano Fusaro d’ESPN, Gonzalez a déclaré: « La priorité est de ramener les gars en bonne santé, de se sentir en sécurité, afin que nous puissions être forts à long terme, ce que je sais que nous allons accomplir. »

Sur la base des données fournies par MLS, ainsi que des rapports ailleurs, Dallas a été de loin l’équipe la plus touchée en MLS en termes de tests positifs. Dallas avait trois joueurs positifs avant même que l’équipe ne parte pour Orlando. Depuis, 10 joueurs et un entraîneur se sont révélés positifs. Gonzalez a déclaré que les joueurs et le personnel du FCD ont été mis en quarantaine dans leurs chambres pendant six jours, ne pouvant se rencontrer que via Zoom.

« Nous essayons simplement de rester connectés dans les Zooms, ce qui n’est pas nouveau. Nous l’avons fait ces derniers mois de toute façon », a-t-il déclaré. « Cela prend un peu de péage et nous devons faire preuve de créativité avec les choses et nous assurer que nous sommes en mesure de les stimuler. Et en plus de cela, donnez-leur un repos mental aussi et donnez-leur presque de l’espace pour qu’ils peuvent se connecter à leur famille et se concentrer sur les personnes qu’ils aiment. «

Gonzalez a déclaré qu’il était en contact avec les dirigeants de la ligue et de l’équipe tous les jours, mais qu’il ne savait pas quand son équipe pourrait retourner sur le terrain ou jouer dans un match de compétition.

« Pour que nous soyons dans la direction d’une formation possible dans le futur ou d’une compétition dans le futur, que ce soit ici ou de retour sur notre marché, cela va prendre des tests négatifs consécutifs, et des jours consécutifs, des semaines consécutives où tout le monde se sent vraiment en sécurité. et nous pouvons nous pouvons être à nouveau ensemble dans un environnement d’entraînement et faire ce que nous aimons « , a-t-il déclaré.

Mais même si l’équipe est finalement autorisée à retourner sur le terrain, Gonzalez a reconnu que, depuis qu’ils sont en quarantaine depuis si longtemps, ce ne sera pas une situation clé en main.

« Il y a des inquiétudes concernant notre participation, car en tant qu’entraîneur-chef de cette équipe, je dois être très responsable de la quantité d’entraînement que nous pouvons obtenir avant de pouvoir jouer un match professionnel de haut niveau », a-t-il déclaré. « Et c’est avant tout pour moi parce que nous voulons prévenir les blessures. Et nous voulons que les joueurs fassent de leur mieux. Et en plus, nous voulons maintenir leur santé et leur sécurité et ne pas risquer de contamination. Donc c’est juste un équilibre difficile. «

Gonzalez a ajouté que préparer son équipe et se remettre de ces circonstances est quelque chose « qui va se produire naturellement. Ce n’est pas quelque chose qui peut être forcé ». Mais pour l’instant, le manager du FCD ne pense pas autant au retour sur le terrain qu’au bien-être de ses joueurs.