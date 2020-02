Leonardo défend Mbappé

A Paris, ils sont experts dans la recherche de problèmes quand il n’y en a pas. Le PSG reste en Ligue 1, est plus que vivant dans les deux Coupes et attend avec impatience la ligue des champions. Eh bien, même avec ce panorama, les fans parisiens ne peuvent pas être calmes. Soit c’est Neymar, soit c’est Mbappé.

02/10/2020

À 21:46

CET

Albert Grace

Mais il doit toujours y avoir une course autour d’un club plein de stars, d’ego et de controverses. Le dernier est apparu en raison d’une nouvelle colère après un changement dans le duel contre Montpellier. Tuchel a ordonné à Mbappé le relais et les Français ont renvoyé l’entraîneur avec de longs combats et des visages. Ils en ont parlé toute la semaine, mais heureusement, Leonardo a semblé calmer les eaux.

Le directeur sportif du PSG, dans des déclarations à «Canal +», a levé le problème et a préconisé de rester ensemble dans cette partie clé de la saison: «J’ai entendu parler de Mbappé, de sa personnalité. Cela me met mal à l’aise. Si un joueur quitte le terrain et parle à l’entraîneur, il est à blâmer. Nous allons en parler et résoudre cela. Mais dire que c’est un enfant gâté, je ne l’accepte pas, car c’est une personne adorable, très engagée et un joueur fantastique.

Après l’extrême défense de Mbappé, Leonardo espère que l’environnement médiatique auquel le PSG est exposé n’affecte pas de continuer à profiter du français et de Neymar, qu’il place au même niveau que Messi et Cristiano Ronaldo: «Il y a un des 35 ans (Portugais), 32 autres (argentin) et les deux autres 28 (Neymar) et 21 (Mbappé). Et ces deux-là sont avec nous. Soyons heureux, je suis un directeur sportif heureux. Nous devons en profiter et cesser de parler de problèmes & rdquor ;.

La vérité est que la raison ne manque pas, bien que ce soient leurs propres joueurs qui ravivent semaine après semaine le boom des médias. De nombreuses voix soulignent la difficulté de Tuchel à pouvoir gérer et traiter ses étoiles. Et plus maintenant que la Ligue des Champions arrive et Il devra en laisser certains hors du onze de départ, surtout si le sélectionneur allemand décide de partir avec trois attaquants.

Néanmoins, pour Leonardo, cela ne devrait pas être un problème. Ce doit être l’année du PSG en Ligue des champions, bien que des doutes apparaissent toujours pour les performances européennes des dernières saisons: «Ils disent que le club ne sait pas comment gérer ses stars et je veux comprendre les raisons parce que nous avons le droit d’être heureux de temps en temps. Nous avons une équipe incroyable et nos joueurs sont en forme. Pourquoi devons-nous nous inquiéter chaque fois que les huitièmes arrivent? Ce n’est pas une question de vie ou de mort & rdquor ;.