Les cinq équipes qui veulent signer Cavani

Edinson Cavani pourrait quitter le Paris Saint-Germian en fin de saison, fin du contrat avec le club français et vous pouvez désormais négocier votre future incorporation à une autre entité en toute liberté. Il semblait que l’Uruguayen allait partir en janvier, l’Atlético de Madrid a montré beaucoup d’intérêt pour lui mais finalement le transfert n’a pas été clôturé.

04/03/2020 à 11:08

CEST

Antonio Tuachi

Le dernier mois de compétition a été positif pour Cavani, il avait régulièrement profité de quelques minutes et la position de l’attaquant partant était en litige avec Mauro Icardi. Il semble que le meilleur buteur de l’histoire du PSG ne se renouvellera pas avec l’équipe parisienne et plusieurs sont les clubs qui veulent l’attaquant.

Ces derniers jours, plusieurs médias italiens ont signalé un éventuel retour de Cavani à Naples. Walter Guglielmone, son agent, a déclaré que l’équipe du sud de l’Italie n’est pas la seule à vouloir l’Uruguayen: “Tout peut arriver car il y a beaucoup de clubs intéressés & NegativeMediumSpace; & NegativeMediumSpace; à Edinson. Pour le moment, il n’y a eu aucun contact avec Napoli“

Le retour de Cavani en Amérique du Sud n’a pas non plus été exclu par Guglielmone: “Au Brésil, il y a des intérêts de Flamengo, Palmeiras, Inter de Porto Alegre, en plus de Boca Juniors en Argentine. “Le président du club argentin a évoqué la possibilité que Cavani vienne à La Bombonera récemment et était très excité.