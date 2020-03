Les éliminatoires de Ligue 2 entre Ajaccio et Le Havre reportées après l’attaque des bus par les supporters

Le match éliminatoire de Ligue 2 entre Ajaccio et Le Havre a été reporté après que des supporters du club corse aient attaqué le bus de l’équipe visiteuse vendredi.

Le Havre, basé en Normandie, a battu Brest 2-0 mardi et se bat avec Ajaccio pour sa promotion en Ligue 1 – l’élite du football national français.

Cependant, les quêtes respectives des deux clubs sont en suspens après que certains fans, d’un groupe d’environ 150, ont lancé des projectiles et des pierres sur le bus du Havre et l’ont empêché d’atteindre l’entrée du stade François Coty.

Le responsable de la sécurité régionale, Xavier Delarue, a rapporté qu’un seul policier avait été “légèrement blessé” après avoir été lancé.

La LFP, qui dirige les ligues professionnelles de France, a par la suite condamné les “incidents très graves” et le comportement des supporters responsables.

Un photographe de l’Agence France Presse (.) qui a été témoin des incidents a affirmé que le pare-brise du bus avait été endommagé et a déclaré qu’une explosion sous le véhicule avait affecté la direction et la climatisation.

Les joueurs d’Ajaccio sont sortis du stade et ont tenté de convaincre leurs homologues du Havre d’aller de l’avant avec le match, mais sans succès.

Les officiels du match et les deux entraîneurs se sont rencontrés à la hâte et un délégué de la LFP a décidé que le match était reporté jusqu’à nouvel ordre.

“Le match a été annulé et reporté, mais nous n’avons pas encore de nouvelle date”, a expliqué Delarue à l’..

Le match devrait être réorganisé pour dimanche, Ajaccio risquant d’être contraint de jouer au Havre dans un lieu neutre ou à huis clos à la suite de l’incident.

“Tout ce que les joueurs veulent, c’est rentrer à la maison”, a expliqué à l’. l’entraîneur du Havre, Oswald Tanchot.

Tanchot a souligné l’état de la “condition psychologique” de ses joueurs à beIN Sports avant d’ajouter: “Les joueurs sont quelque peu choqués – la décision [to postpone] Est normal.”

Pendant ce temps, Alain Orsoni, vice-président d’Ajaccio, a appelé les quelques “idiots” responsables, affirmant que les incidents s’étaient produits sur le “sentier public”.

“En ce qui concerne le club, nous déclinons toute responsabilité [for the events] et nous n’accepterons en aucun cas des sanctions qui nous priveraient de ce qui nous revient de droit [the chance to return to Ligue 1],” il a dit.

Ce n’était pas la première fois que les clubs corses ne contrôlaient pas leurs fans ces dernières années. Lucas Moura a été touché par un bâton en jouant pour le Paris Saint-Germain sur l’île au début de la saison dernière.

Le vainqueur entre Ajaccio et Le Havre rencontrera Toulouse, qui a terminé 18e de Ligue 1, lors du match aller de ses éliminatoires, mercredi prochain.

Jonathan Johnson couvre le PSG et l’équipe nationale française pour ESPN FC. Twitter: @Jon_LeGossip.