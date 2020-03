Les joueurs de Gladbach renoncent en partie aux salaires suite à l’effondrement de la Bundesliga

Julien Laurens réagit aux propos de Hans-Joachim Watzke sur l’aide financière lors de la suspension de la Bundesliga.

Les joueurs du Borussia Mönchengladbach renonceront à une partie de leur salaire, craignant que la crise des coronavirus n’entraîne l’effondrement de plusieurs clubs de Bundesliga.

Les anciens champions de Bundesliga sont la première équipe de football allemand à prendre de telles mesures.

La Bundesliga est suspendue jusqu’au début avril au moins et ne devrait pas reprendre avant la fin avril, date actuellement fixée par les autorités pour la réouverture des écoles.

“Pour les semaines et mois à venir, nous devons réaliser que seule la poursuite des matches de Bundesliga – sans spectateurs – permettra à de nombreux clubs de survivre économiquement”, a déclaré le directeur sportif Max Eberl dans une interview.

“Les joueurs savent ce qui se passe. C’est leur travail, ils se sont déjà informés et ont réfléchi. L’équipe a proposé de renoncer au salaire si cela pouvait aider le club et ses employés.”

“Le personnel d’entraîneurs s’est joint à nous, tout comme nos directeurs et directeurs généraux.”

Plus tôt cette semaine, le PDG de la Ligue allemande de football (DFL), Christian Seifert, a déclaré qu’il craignait que la Bundesliga ne se heurte à une crise menaçant l’existence si la crise en cours mettait fin prématurément à la saison.

Seifert a averti que “des dizaines de milliers d’emplois” étaient en jeu et que plus de la moitié des 36 clubs composant les deux niveaux supérieurs du football allemand pourraient être supprimés du paysage.

Sans matches supplémentaires cette saison, les clubs du LDF pourraient perdre environ 750 millions d’euros de revenus de diffusion, de billetterie et de sponsoring.

Mercredi, le PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a également averti que la Bundesliga “doit terminer la saison, sinon les choses deviendraient financièrement dramatiques et les choses changeraient dans le football auquel nous ne voulons même pas penser.” Jeudi, Kicker a annoncé que Watzke renonçait à un tiers de son salaire mensuel de 160 000 €.

Pendant ce temps, en France, Lyon a annoncé avoir mis son personnel sportif en chômage partiel lors de la suspension de la Ligue 1 en raison de la pandémie de coronavirus.

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas a déclaré que son club ne devrait pas rater la qualification de la Ligue des champions et sa manne financière en cas de saison nulle et non avenue.

Le chômage partiel est une mesure prise par les employeurs, où 70% du salaire brut des employés est couvert par l’État, ce qui équivaut à environ 84% du montant net.

“Compte tenu des mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du COVID-19, qui a conduit à la suspension de toutes les compétitions et séances d’entraînement, l’Olympique Lyonnais, comme les autres clubs de Ligue 1, peut signaler qu’il a mis l’ensemble de son équipe sportive sur le chômage partiel jusqu’à nouvel ordre “, a indiqué le club dans un communiqué.

“L’OL a également mis une partie de ses employés administratifs au chômage partiel. Les autres employés ont été placés sur le” travail à domicile “. Pour ceux dont la présence physique est nécessaire à la poursuite de leur activité, ils continuent d’opérer sur le site du Groupama Stadium dans le respect de mesures de prévention strictes contre le coronavirus. “

Bien que la majorité des joueurs lyonnais d’Amérique du Sud soient restés en France, la figure controversée Thiago Mendes a rejoint ses compatriotes Neymar et Thiago Silva pour retourner au Brésil jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus s’atténue.

KPMG estime que les clubs de Ligue 1 risquent de perdre collectivement entre 300 et 400 millions d’euros si cette campagne est finalement jugée nulle et non avenue.

