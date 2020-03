Le stade de Wembley affiche des lumières bleues sur son arc pour soutenir les travailleurs du NHS pendant l’épidémie de coronavirus.

L’Association des clubs européens (ECA), qui comprend les clubs les plus puissants du football, notamment le Real Madrid, Barcelone et Manchester United, a prévu une réunion du conseil d’administration vendredi avant les pourparlers d’urgence avec la FIFA sur les perturbations potentielles de la fenêtre de transfert de cet été causées par le coronavirus pandémie, ont indiqué des sources à ESPN.

Toutes les grandes compétitions de football en Europe, à l’exception de la Lys biélorusse Vysheyshaya, ont été forcées de suspendre tous les matches en raison de la propagation du virus COVID-19. De nombreux pays européens, dont l’Italie, la France et l’Espagne, sont totalement bloqués en raison de la crise.

Avec la société en suspens à travers le continent, les opérations de football dans les ligues majeures doivent s’arrêter.

Et comme aucune date de retour à l’action n’est fixée, le jeu craint de plus en plus que l’arrêt n’entraîne un impact énorme sur le marché des transferts cet été.

Des sources ont déclaré à ESPN que les principaux clubs ont déjà eu des discussions préliminaires avec la FIFA sur les solutions possibles aux problèmes qui se poseront en raison des longues périodes sans football, y compris la perte de revenus due aux présences et aux revenus de diffusion.

Il est également à craindre que, avec la perspective de la fin de la saison 2019-2020 à une date inconnue à l’avenir, le calendrier actuel de la fenêtre d’été, qui s’étend du 10 juin au 1er septembre, se révélera être impraticable si le football doit être joué pendant les mois d’été.

Tous les contrats de jeu professionnel se terminent actuellement le 30 juin, ce qui est susceptible de poser un autre problème majeur à moins que la FIFA ne soit prête à autoriser des prolongations temporaires pour les joueurs dont les offres doivent expirer à la fin de cette saison.

L’ECA a été fondée en 2008 et est composée de 232 clubs à travers l’Europe. Le conseil d’administration de 24 membres, dirigé par le président de la Juventus, Andrea Agnelli, devrait se réunir vendredi avec l’impact du coronavirus sur le marché des transferts qui devrait être en tête de l’ordre du jour.

Des personnalités du Real, du Barça, de United, du Paris Saint-Germain, de Chelsea, de Liverpool, du Bayern Munich et de l’Ajax sont également représentées au Directoire.

Des sources ont déclaré à ESPN que la vidéoconférence cherchera à trouver un itinéraire à travers les nombreux problèmes soulevés par la crise des coronavirus avant de nouveaux entretiens avec la FIFA la semaine prochaine.