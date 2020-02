Les raisons de la fracture entre Sousa et Longuépée

La carrière d’entraîneur des Girondins de Paulo Sousa semble avoir une date d’expiration. Plus tôt que tard, car la relation entre lui et le président de l’entité, Frédéric Longuépée, est rompue depuis un certain temps.

Le début de l’inimitié était dans le dernier marché d’hiver. Les Portugais ont demandé un renfort dans la zone d’attaque, notamment un «9». Le président de Bordeaux a promis cette signature à l’ancien joueur du Portugal, mais n’est jamais arrivé. La période s’est terminée le 31 janvier et l’équipe de France s’est retrouvée sans bélier.

Le déclencheur en était un autre. La goutte qui a rempli le verre était une interview que le technicien de la Fiorentina a menée et le président a essayé de modifier. Une façon d’agir qui a sorti Sousa de ses cartons, car il ne comprenait pas la raison de cela. De plus, le président a assuré au technicien que il avait le droit de modifier les mots de ses employés “s’ils affectaient l’institution”. Paulo est arrivé à Bordeaux en mars 2019, il y a presque un an, mais à en juger par les faits ne sera pas prolongé beaucoup plus longtemps.

Les Girondins de Bordeaux occupent la 10e position de Ligue1 avec 35 points. Cinq points de l’objectif européen et 10 de la descente, qui n’est pas en danger.