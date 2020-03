Les Roms font du défenseur de Lens William Bianda leur neuvième signature estivale

William Bianda est devenu la neuvième recrue de l’été de la Roma, en provenance du club français de deuxième division de Lens.

Bianda suit Javier Pastore, Bryan Cristante, Antonio Mirante, Davide Santon, Nicolo Zaniolo, Ivan Marcano, Ante Coric et Justin Kluivert en rejoignant les demi-finalistes de la Ligue des champions la saison dernière.

Le défenseur de 18 ans, qui n’a disputé que cinq matches de Ligue 2, a été décrit comme “une perspective excitante” par le directeur sportif Monchi, qui a indiqué que de nouveaux visages pourraient arriver.

“Il a été examiné en détail par nos éclaireurs”, a-t-il déclaré sur le site Internet du club. “C’est le genre de joueur que j’aime acheter, car c’est le résultat du travail collaboratif de tout le personnel.

“Il ira directement à l’entraînement avec la première équipe, et ce sera un grand pas en avant pour lui.

Bienvenue à #ASRoma, William Bianda! 🐺

Détails ➡️ https://t.co/Og9J90c7fs pic.twitter.com/4rGQKJVLPn

– AS Roma English (@ASRomaEN) 28 juin 2018

“Nous avons acheté neuf joueurs. Je ne pense pas qu’il y ait une équipe en Italie ou en Europe, c’est la même chose.

“On ne parle que de ventes, mais les Roms n’ont vendu que [Radja] Nainggolan, [Lukasz] Skorupski et [Marco] Tumminello. Je suis satisfait de ce que nous avons fait jusqu’à présent.

“Mon objectif en tant que directeur du football a toujours été d’essayer de fournir l’équipe la plus prête possible à l’entraîneur, de le laisser se mettre au travail dès que possible. Nos plans pour la saison ne sont pas faits, mais nous avons accompli une grande partie d’entre eux.

“La Roma, qui était en difficulté à la même époque l’année dernière, est maintenant en bonne forme. Je pense que ces moments méritent d’être pleinement appréciés.”

Ben Gladwell fait le point sur la Serie A, l’équipe nationale italienne et la Bundesliga pour ESPN FC, l’UEFA et l’Association de la presse. @UEFAcomBenG.