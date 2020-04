Les stars du PSG, prêtes à baisser leurs salaires de 50%

Les stars du Paris Saint-Germain sont prêtes réduire les salaires de 50% pour compenser les conséquences du coronavirus, dans le cadre de l’accord global que la Ligue de football professionnel et le syndicat des joueurs finalisent, selon le journal “Le Parisien”, a révélé ce jeudi. Cette réduction de la moitié du salaire toucherait ceux qui ont des salaires plus élevés, tandis que dans le reste de la main-d’œuvre, la réduction serait un peu moins.

L’accord que la LFP et les footballeurs sont sur le point d’annoncer permet à chaque joueur d’accepter ou non la baisse de salaire, mais empêche les clubs de l’imposer au-delà des limites convenues. Selon le Parisien, Les stars du PSG acceptent ce qui a été convenu, qui est un exemple pour le reste, puisque le club de la capitale a, de loin, le personnel le mieux payé du championnat de France.

Ceux qui gagnent entre 50 000 et 100 000 euros par mois peuvent voir leur salaire réduit de 40% maximum et jusqu’à 30% pour ceux qui entrent entre 20 000 et 50 000 euros. La baisse peut atteindre 20% pour ceux qui gagnent entre 10 000 et 20 000 euros, tandis que ceux qui ont un salaire inférieur ne verront pas leur salaire amputé. L’accord prévoit que la réduction sera récupérée dans les mois suivants si le concours reprend.

La majorité des clubs professionnels français ont déjà pris part aux mesures de chômage partiel (ERTE), dont le PSG, qui l’a fait début avril. Le journal français assure également que le club de la capitale cessera d’entrer quelque 300 millions euros en raison de la pandémie COVID-19, qui enregistre déjà en France plus de 80 000 infections et près de 11 000 décès.