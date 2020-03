Les supporters en colère du Havre envahissent le terrain après la défaite contre Quevilly

Les fans du Havre montrent leurs couleurs.

LE HAVRE, France – Les fans en colère de l’équipe française de deuxième division du Havre se sont répandus sur le terrain après une défaite 2-0 à domicile face à Quevilly en difficulté vendredi, la deuxième invasion de ce type dans le football français ce mois-ci.

Après le coup de sifflet final, quelque 120 supporters ont bondi sur le terrain du Stade Océane. Ils ont essayé de se rendre à l’entrée des vestiaires mais ont été bloqués par une file de stadiers.

Le Havre est en neuvième place et Quevilly, basé en Normandie, est 19e dans la ligue de 20 équipes.

Les scènes étaient presque identiques à celles des supporters de Lille en colère qui ont envahi le terrain après un match nul 1-1 à domicile contre Montpellier le 10 mars. Le lendemain, la ligue française de football a ouvert une procédure disciplinaire.

Les fans de Lille en difficulté avaient confronté et menacé les joueurs. Un joueur a reçu un coup de pied dans la jambe et il y avait plus de points d’éclair entre les fans et les joueurs alors que les commissaires luttaient pour contrôler la situation.

Les supporters du Havre, cependant, n’ont pas affronté les joueurs et se sont dispersés après quelques instants de chant houleux.