Lewandowski, Pirlo et Campbell parmi les meilleurs transferts gratuits de tous les temps

Le marché des transferts regorge souvent de méga-transactions, mais voici les meilleurs qui ne coûtent absolument rien. (Vous pouvez remercier le joueur belge peu connu Jean-Marc Bosman pour avoir permis aux joueurs de se déplacer gratuitement après 1995.)

10) Esteban Cambiasso à Inter / Leicester

L’un des deux joueurs de cette liste qui ont excellé à deux reprises dans les transferts gratuits, Cambiasso a été sous-utilisé puis ignoré alors que le Real Madrid recherchait des noms plus brillants au début des années 2000. L’Inter l’a ramassé pour rien en 2004 et il est devenu le pivot d’une équipe qui a remporté cinq Scudetti et le triple en 2010. Puis, quand il est parti après une décennie à Milan, il a aidé à sauver Leicester City de la relégation dans la saison avant qu’ils ne gagnent la Ligue. Les gens parlent souvent du directeur Nigel Pearson qui mérite beaucoup de crédit pour ce miracle, mais vous pouvez également inclure Cambiasso avec cela.

9) James Milner à Liverpool

Milner a été une contradiction au cours de la dernière décennie: vous ne le placeriez pas dans le XI de premier choix d’une équipe dans laquelle il a joué à Manchester City ou Liverpool, mais en même temps, il a été l’une des figures les plus importantes et les plus respectées dans les deux clubs. Peut-être le joueur ultime dont la polyvalence a été au détriment de sa réputation, depuis qu’il a déménagé à Liverpool en libre en 2015, Milner a excellé sur l’aile, en tant que milieu de terrain profond, en tant que pilote n ° 8 et dans les deux positions d’arrière. . Il n’a pas toujours été le premier choix, mais il ajoutera bientôt un troisième titre de Premier League à sa collection et a remporté la Ligue des Champions. Il prendra probablement ça.

8) Henrik Larsson à Barcelone

Larsson semblait toujours content de ne pas avoir à faire ses preuves contre le Celtic mais, après avoir marqué 242 buts en 313 matchs à Parkhead et avec l’expiration de son contrat en 2004, il a décidé qu’il avait besoin d’un nouveau défi. Il n’a été à Barcelone que pendant deux saisons – la première a été considérablement réduite par une blessure au ligament croisé – mais a été respecté par tout le monde. Avec le Barca derrière 1-0, il a participé à la finale de la Ligue des champions 2006 contre Arsenal et a inversé le match avec deux passes décisives pour décrocher son premier trophée européen, et a terminé son sort au club avec 19 buts en 52 matchs.

7) Ruud Gullit à Chelsea

En tant que détenteur du transfert du Ballon d’Or et du record du monde de 1987, quand il est passé du PSV à Milan pour 18 millions de florins (environ 6 millions de livres sterling) la même année, on pourrait affirmer que le déménagement de Gullit à Chelsea pour un transfert gratuit en 1995 n’était pas tout cela fructueux. Au cours de sa seule année en tant que joueur à Stamford Bridge, il n’a rien gagné et Chelsea a terminé 11e, bien qu’ils aient terminé sixième et quatrième et ont remporté la FA Cup après être devenu joueur-manager en 1996. Mais son impact était surtout symbolique, signe que la Premier League signifie désormais des affaires et pourrait attirer les meilleurs talents du monde entier. Son arrivée a influencé toute une génération qui l’a suivi.

6) Steve McManaman au Real Madrid

McManaman était perçu assez différemment en Angleterre et en Espagne. À la maison, il était considéré comme un ailier vaporeux, habile mais légèrement insignifiant, ayant passé neuf ans à Liverpool. Après avoir déménagé au Real Madrid sur un transfert gratuit en 1998, il était considéré comme un greffeur, quelqu’un qui ferait la course pour les joueurs les plus créatifs autour de lui. Mais cela l’a fait aimer au Real, et au moment de son départ en 2003, il était l’Anglais le plus titré (par des trophées) à avoir joué à l’étranger avec deux titres en Liga, deux victoires en Ligue des Champions et un Espagnol et UEFA Super Coupe.

5) Roberto Baggio à Bologne / Brescia

La logique naturelle du football est que les meilleurs joueurs voudront jouer dans les meilleurs clubs et y joueront de leur mieux. Mais cela n’a jamais semblé le cas avec Baggio, qui avait des sorts à la Juventus, à Milan et à l’Inter et n’a jamais semblé vraiment à l’aise avec aucun d’entre eux, bien qu’il ait bien fait, à la Juve en particulier. À Bologne et à Brescia, où il a rejoint respectivement Milan et l’Inter pour des transferts gratuits, il a excellé plus régulièrement, profitant de sa saison la plus prolifique pour les buts de la ligue (22) lors de sa seule saison avec Bologne en 1997-1998, et vivant une médaille d’or. l’automne de sa carrière avec Brescia, jouant brillamment pendant quatre ans et marquant 46 buts en 101 matchs toutes compétitions confondues avant sa retraite.

4) Luis Enrique à Barcelone

Les joueurs ne se déplacent pas souvent directement entre leurs rivaux espagnols, le Real Madrid et Barcelone, mais sur deux joueurs majeurs qui l’ont fait, vous pouvez affirmer que Luis Enrique a été plus un succès à Barcelone que Luis Figo au Real Madrid. Il a coûté moins cher, pour commencer: environ 62 millions d’euros de moins. Luis Enrique, qui a déménagé au Camp Nou pour rien en 1996, a remporté la ligue à deux reprises dans ce qui était un côté plutôt modéré du Barça par rapport à ce qui était avant et après. Et il a ensuite dirigé le club, remportant le triple en 2015.

3) Sol Campbell à Arsenal

À l’époque, c’était un scandale. Un joueur qui avait gravi les échelons du capitaine Tottenham, qui avait passé 12 ans au club, est parti pour son rival amer Arsenal à l’expiration de son contrat, malgré plusieurs fois qu’il resterait. Les circonstances de l’arrivée de Campbell à Arsenal en 2001 peuvent souvent masquer la vraie raison pour laquelle il y avait tant de bruit à ce sujet: il était l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il a aidé Arsene Wenger à construire sa propre grande défense après la retraite du célèbre backline de George Graham, a passé cinq ans à Arsenal (la première fois), a remporté deux titres et a fait partie de la plus grande équipe de la Premier League: les Invincibles 2003-04. Cela valait probablement tout le chagrin à la fin.

2) Andrea Pirlo à la Juventus

Mark van Bommel a causé des dommages à de nombreux milieux de terrain au fil des ans, mais sans le savoir, il aurait pu causer le plus de dégâts à l’un des siens. Pirlo avait été blessé vers la fin de la saison 2010-11 alors qu’il était à l’AC Milan, mais au moment de son retour, la tactique avait changé au point que la figure plus robuste de Van Bommel était favorisée à la base de leur milieu de terrain. Alors, quand le conseil d’administration de Milan ne lui a proposé qu’une prolongation d’un an (il voulait trois ans), Pirlo a regardé ailleurs et la Juventus l’a recruté. La légende de la Juve, Gianluigi Buffon, l’a qualifiée de “signature du siècle” et l’un des joueurs les plus doués de sa génération a remporté quatre Scudetti et trois autres coupes avant de passer à la MLS en 2015.

1) Robert Lewandowski au Bayern

La saga du départ de Lewandowski du Borussia Dortmund a duré quelques années, mais lorsque l’agent de l’attaquant polonais a déclaré en 2013 qu’il partirait à l’expiration de son contrat un an plus tard, il y avait une sombre fatalité à propos de sa destination. Le Bayern, rival de Bundesliga, avait déjà débarqué Mario Gotze de Dortmund pour 37 millions d’euros par an, mais leur signature de Lewandowski à l’été 2014 pour rien ne l’a éclipsé de plusieurs kilomètres. Depuis, il a marqué 230 buts en 275 matchs, a été le meilleur buteur de Bundesliga à quatre reprises et a été le fer de lance d’une équipe qui a remporté les cinq derniers titres. Lewandowski est deuxième dans la liste des meilleurs buteurs de tous les temps du Bayern, et bien qu’il ne réussisse pas à Gerd Muller (qui a marqué un ridicule 564), il met déjà la distance entre lui et s’impose comme l’un des meilleurs attaquants de tous les temps.