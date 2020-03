L’IFAB annonce son intention de réviser les sous-marins pour commotion cérébrale

Les gars du FC disent que le VAR est ce qui doit être corrigé, pas la loi du hors-jeu.

Peter Walton de l’ESPN FC offre sa solution aux controverses de hors-jeu qui sévissent en Premier League.

L’organe de réglementation du football, l’IFAB, a décidé samedi d’entreprendre une révision majeure de la loi du hors-jeu afin de “favoriser l’esprit d’attaque du jeu”.

L’IFAB (International Football Association Board) tiendra des consultations au cours des 12 prochains mois sur la loi avec des propositions attendues à la fin de ce processus.

David Elleray, l’ancien arbitre anglais qui est directeur technique à l’IFAB, a déclaré que l’objectif était de considérer le hors-jeu de manière philosophique compte tenu de l’introduction du VAR.

“On a toujours dit aux arbitres assistants [in the past], “en cas de doute, compte tenu du bénéfice du doute pour l’équipe attaquante.” Ce que la technologie, VAR et non-VAR, a fait est en fait levé ce doute.

“Les idées sur la façon dont vous jugez le hors-jeu, dans un sens, ne changeront pas, car vous aurez toujours la question de savoir où tracer la ligne?

“Le football nous dit que nous ne pensons pas que votre orteil à deux centimètres devant l’extrémité d’un défenseur soit un avantage suffisamment important pour être pénalisé.

“Cela ne changera pas la précision qu’il dit, philosophiquement, comment voulons-nous le hors-jeu? Est-il approprié pour nous de dire, pouvons-nous changer la loi pour redonner plus d’avantages à l’attaque du football?”

Elleray a également déclaré qu’il serait “étonné” si la Premier League n’introduisait pas l’utilisation de moniteurs au bord du terrain pour revoir les décisions, ce qui alignerait la compétition anglaise sur la pratique de l’UEFA.

Bien que la Premier League ait hésité à changer l’utilisation du VAR au cours de cette campagne, pour permettre l’utilisation de moniteurs de bord de terrain pour des décisions subjectives, Elleray s’attend à ce que ce changement soit introduit la saison prochaine.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré qu’il examinerait également les moyens d’introduire le VAR dans les compétitions à “budgets restreints”, ce que les Suisses ont appelé “VAR Lite”.

L’organisation a également déclaré qu’elle allait essayer d’utiliser des substitutions supplémentaires pour les cas de commotion cérébrale, la FIFA se disant prête à introduire des essais aux Jeux Olympiques de cette année à partir de juillet.

L’idée est que tout retrait d’un joueur victime d’une commotion cérébrale ne compte pas contre le total régulier de trois sous-marins d’une équipe.

L’IFAB a également approuvé des clarifications des lois existantes afin de “différencier plus clairement” le bras et l’épaule.