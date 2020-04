Ligue 1 et Ligue 2 suspendues; le football reviendra en France en août avec le prochain cours

28/04/2020

Des nouvelles comme prévu et pertinentes qui viennent de France. Les deux premières catégories de football français, la Ligue 1 et la Ligue 2, ne vont pas reprendre dans ce parcours 2019/20. Selon ‘L’Equipe’, les organes compétents de la compétition, avec Santé et le gouvernement français, ont décidé de mettre un terme à ce parcours en raison des incertitudes existantes quant à la viabilité de la reprise des championnats.

Il était attendu que le gouvernement français donne son feu vert mardi pour reprendre la formation à partir du 11 mai dans le cadre d’un processus établi dans un projet hypothétique de retour à la compétition officielle de juin, mais cela ne s’est pas produit et cela rendra impossible l’élaboration d’une feuille de route pour garantir que les ligues 2019 / 20 peuvent se terminer dans les délais définis. Ainsi, et en l’absence d’officialité du championnat de France, l’idée serait qu’à partir d’août le cours 2020/21 pourrait commencer déjà avec les mesures de sécurité pleinement approuvées et l’acclimatation pertinente des stades et le protocole plus que activé, en espérant également que la pandémie est pratiquement contrôlée à l’époque.

Il reste à confirmer comment le système de classement des compétitions européennes est établi, si l’actuel leader (PSG) reçoit le championnat ou est laissé désert et s’il y a une descente, quelque chose de très improbable.