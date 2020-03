Ligue 2: cinq joueurs africains à surveiller cette saison

Avant le coup d’envoi du deuxième niveau français ce week-end, KweséESPN présente cinq grands talents africains à surveiller cette saison.

Waris Majeed est sûrement le joueur le plus en vue de Ligue 2, même s’il reste à voir s’il restera encore trop longtemps au FC Lorient.

L’international ghanéen était lié à un déménagement à Manchester United aussi récemment qu’en 2015, bien que même s’il reste un attaquant mortel de son temps, sa trajectoire de carrière n’a pas suivi la voie que beaucoup auraient attendue.

Il a marqué neuf buts en 35 la saison dernière – contre 11 en 21 la saison précédente – alors que Les Merlus ont été relégués et que Bursaspor est enthousiaste à l’égard de ses services.

Il reste à voir si un retour en Turquie plairait à Waris, qui a subi un coup sûr et sans but dans la Super Lig avec Trabzonspor pendant la campagne 2014-15.

Alhassan Wakaso: Un autre Ghanéen au FC Lorient est Wakaso, le frère cadet du nouveau garçon du Deportivo Alaves et ancien milieu de terrain celtique Mubarak.

Il ne s’attendait sûrement pas à une chute dans le deuxième niveau français lorsqu’il est arrivé à Lorient de Rio Ave plus tôt cette année, mais la relégation ne pourrait pas blesser Wakaso … s’il reste au club.

Le joueur de 25 ans a eu du mal à s’installer pendant ses six premiers mois en France, et peut-être qu’une compétition plus facile lui offrira une plus grande opportunité de s’installer, de s’adapter à la vie en Bretagne et de s’affirmer dans un club qui devrait être l’un des divisions de la division. côtés dominants.

Aldo Kalulu: Après avoir fait irruption sur la scène avec l’Olympique Lyonnais, quand il a marqué lors de son premier départ contre le SC Bastia, les progrès de Kalulu ont ralenti face aux géants français alors qu’il – comme on pouvait s’y attendre – a trouvé le football de première équipe difficile à venir en suivant le retour de Nabil Fekir après une blessure.

Un transfert de prêt au Stade Rennais a suggéré qu’il n’était pas encore prêt pour la compétition régulière de Ligue 1 – il n’a pas réussi à marquer en 10 matchs de championnat – mais le joueur de 21 ans a la qualité d’être une présence mortelle pour Sochaux après avoir été prêté au deuxième niveau.

L’attaquant franco-rwandais peut-il être le catalyseur du retour de Sochaux dans l’élite?

Olivier Kemen: Il y a beaucoup d’anciens jeunes lyonnais en Ligue 2 cette saison, des vétérans de l’acier aux jeunes brillants. Kemen, 21 ans – prêté à nouveau à Gazelec Ajaccio – appartient à cette dernière catégorie.

Le milieu de terrain né au Cameroun a représenté la France à tous les niveaux de jeunes de U-16 à U-20, mais il a eu du mal à s’affirmer à Lyon – ne faisant que deux matches de championnat dans chacune des deux dernières campagnes – et malgré les départs de Corentin Tolisso et Maxime Gonalons, a de nouveau été envoyé au deuxième niveau.

Il a nettement amélioré sa discipline, tandis qu’un passage de la base du milieu de terrain à un rôle plus offensif a permis à Kemen de s’exprimer plus facilement.

Denis Bouanga: Nous terminons à nouveau notre liste à Lorient – et il n’est pas surprenant que Les Merlus soient les favoris de la promotion pour revenir à la table du haut.

Bouanga a été une révélation pour le Gabon lors de la Coupe des Nations à domicile plus tôt cette année, remportant des applaudissements avec son jeu d’aile inventif et dynamique malgré la sortie du premier tour des Panthers.

En comparant l’ancien strasbourgeois et Pierre-Emerick Aubameyang lors des trois matches de poule des Centrafricains, il était difficile de savoir qui était le footballeur africain de l’année et qui avait été prêté à Tours en Ligue 2!

Bouanga a été lié à un déménagement à Saint-Étienne et à Valence au cours de l’été, mais semble avoir fait taire les rumeurs après avoir mis le stylo sur papier pour un nouvel accord de quatre ans. S’il livre le genre de projections scintillantes qu’il a faites à l’Afcon, alors attendez-vous à ce que le séjour de Lorient au deuxième niveau soit bref.

Ed Dove est l’éditeur de football pour KweséESPN. Suivez-le sur Twitter @EddyDove.