L’OM consolide sa deuxième position

L’Olympique de Marseille, sous la direction de l’entraîneur argentin Dario Benedetto, a battu Saint Etienne 2-0 lors de son déplacement et s’est imposé comme l’escorte de la Ligue française de football, après avoir terminé la 23e journée de la compétition, que le Paris Saint Germain mène confortablement, avec sept matches.

Les buts de l’équipe de Marseille ont été marqués par le Français Dimitri Payet six minutes après la première mi-temps et par le Serbe Nemanja Radonjic 39 minutes après la finale.

Avec cette victoire, Marseille a atteint 46 points et reste à 14 points du leader Paris Saint Germain, des Argentins Angel Di Maria, Mauro Icardi et Leandro Paredes. Saint-Etienne a terminé avec 28 points et en quinzième position.

Auparavant, Montpellier, avec l’Argentin Jerónimo Rulli dans les buts, avait fait match nul 1-1 à Metz, le Français Teji Savanier (12m. P) ayant marqué pour l’équipe locale et l’Algérien Farid Boulaya (34m. ST) pour les visiteurs.

Autres résultats : Reims 1-Nice 1 ; Brest 1-Bordeaux 1 ; Nîmes 2-Dijon 0 ; Toulouse 0-Racing de Strasbourg 1 ; Olympique Lyon 0-Amiens 0.

Positions :

Paris Saint Germain 58

Marseille 46

Rennes 40

Lille 37

Montpellier et Bordeaux34

Lyon, Reims, Nice et le Racing de Strasbourg 33

Monaco et Nantes 32

Angers 30

Brest 29

Saint Etienne 28

Metz 27

Dijon 24

Nîmes 21

Amiens 20

Toulouse 13.