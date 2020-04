L’UEFA fixe aux ligues européennes la date limite du 25 mai pour les plans de redémarrage

Julien Laurens donne les dernières nouvelles sur la réponse de la Premier League à la pandémie de coronavirus.

Les ligues européennes de football ont reçu le 25 mai pour informer l’instance dirigeante de l’UEFA de leur intention de reprendre leurs compétitions nationales.

Le football s’est arrêté dans toutes les ligues majeures d’Europe et aucune n’a encore repris. Mais l’UEFA est impatiente de commencer à planifier les tournois européens de clubs la saison prochaine.

– Diffusez de nouveaux épisodes de ESPN FC du lundi au vendredi sur ESPN +

– Diffusez chaque épisode de 30 pour 30: histoires de football sur ESPN +

Dans une lettre aux 55 fédérations de l’UEFA, le président Aleksander Ceferin a écrit que toute ligue annulant sa saison devrait produire une liste des équipes qualifiées pour les compétitions européennes de clubs, également avant le 25 mai.

“Les associations et / ou ligues nationales devraient être en mesure de communiquer à l’UEFA d’ici le 25 mai 2020 le redémarrage prévu de leurs compétitions nationales, y compris la date de redémarrage et le format de compétition correspondant”, a écrit Ceferin.

“Dans le cas où une compétition nationale doit être interrompue prématurément pour des raisons légitimes … L’UEFA exigerait de l’Association nationale qu’elle explique le 25 mai 2020 les circonstances particulières justifiant une telle interruption prématurée et qu’elle sélectionne les clubs pour les compétitions interclubs de l’UEFA 2020-21. sur la base du mérite sportif dans les compétitions nationales 2019-2020. ”

Le sport a été stoppé par la pandémie, avec les championnats d’Europe masculins et féminins reportés et les ligues nationales et les compétitions continentales de clubs en suspens.

L’UEFA a clairement indiqué qu’elle souhaitait que ses associations membres achèvent leurs saisons nationales plutôt que de les abandonner. Il espère également terminer les compétitions de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

Alors que des ligues telles que la Bundesliga, la Serie A et la Premier League ont déclaré vouloir terminer leurs saisons, l’Eredivisie a écourté sa saison vendredi et a déclaré qu’il n’y aurait pas de titre décerné ni de relégation ou de promotion – une décision fortement critiquée par certains. des clubs concernés.