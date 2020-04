L’UEFA menace les ligues d’interdire la compétition européenne si elles annulent la saison

Le secrétaire général de la FifPro, Jonas Baer-Hoffman, explique l’impact financier de covid-19 même sur les plus grands clubs.

Gab Marcotti explique pourquoi l'UEFA doit prendre une décision sur les contrats des joueurs si la saison est prolongée.

Gab Marcotti réagit à l'annonce que l'UEFA a suspendu toutes les compétitions européennes "jusqu'à nouvel ordre".

Julien Laurens et Craig Burley décomposent Thomas Tuchel au PSG et qui pourrait le remplacer à Paris.

Le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a déclaré que les ligues qui se terminent tôt sans autorisation en raison de la pandémie de coronavirus pourraient faire face à une interdiction des compétitions européennes la saison prochaine.

La Belgique est devenue la première ligue européenne de premier plan à annuler le reste de sa saison jeudi, avec le Club Brugge sacré champion de la ligue. La décision est intervenue quelques heures avant que l’UEFA, l’Association européenne des clubs et le groupe de coordination des ligues européennes n’envoient une lettre conjointe à leurs membres disant qu’il était “d’une importance capitale” que les compétitions, y compris les ligues nationales, soient décidées sur le terrain.

Ceferin a déclaré que la décision de la Belgique d’annuler le reste de sa saison n’avait pas été prise en solidarité avec l’UEFA et que le pays pourrait en conséquence faire face à une interdiction des compétitions européennes.

“Je ne pense pas que ce soit la bonne décision, car la solidarité n’est pas une voie à sens unique”, a déclaré Ceferin à la chaîne de télévision allemande ZDF. “Vous ne pouvez pas simplement demander la solidarité et ensuite décider simplement comme cela vous convient à ce moment-là. Et je dois dire qu’ils et ceux qui pourraient décider de cette façon, risquent de ne pas pouvoir participer aux compétitions européennes l’année prochaine.”

Toutes les ligues majeures d’Europe sont en attente en raison de la pandémie. Le football en Angleterre, en Espagne, en France et en Allemagne a été reporté indéfiniment, tandis que la Serie A est suspendue jusqu’au 13 avril au moins.

Les compétitions de l’UEFA Champions League et de l’Europa League ont également été suspendues pour une durée indéterminée, tandis que l’Euro 2020 a été reporté d’un an.

Ceferin a également déclaré que l’instance dirigeante du football européen dispose de 600 millions d’euros de réserves de liquidités pour aider les clubs aux conséquences financières du coronavirus.

“Nous devrons les utiliser, mais je ne pense pas que nous soyons en danger d’être financièrement faibles ou quelque chose comme ça”, a-t-il ajouté.

“J’avais l’habitude de remettre cela en question, je me demandais pourquoi nous avions autant d’argent sur le compte au lieu de le donner aux fédérations, clubs et parties prenantes. Maintenant, je comprends à quel point c’était important parce que si nous ne l’avions pas, nous serions en grave difficulté maintenant. “

Le président de l’UEFA a ajouté que les règles du fair-play financier (FFP) pourraient être reportées à de nouveaux clubs d’aide contre des problèmes économiques croissants.