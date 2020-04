L’UEFA ne peut sanctionner la Ligue française pour suspension de compétition

La Ligue française ne recevra aucune sanction de l’UEFA après avoir appris que le reste de la compétition du pays français est suspendu. La semaine dernière, Comité exécutif de l’UEFA Il a fixé la date du 25 mai comme date prévue à partir de laquelle les ligues nationales pourraient adopter la clôture de la saison.

De plus, toute compétition nationale, à commencer par les Néerlandais qui l’avaient initialement décrétée la semaine dernière, a décidé de clore avant cette date leur championnat est exposé à une sanction de la plus haute instance européenne de football. Sanction qui pourrait passer par la exclusion d’équipes de ce pays afin de disputer les deux compétitions interclubs sous l’égide de l’UEFA; la Ligue des Champions et la Ligue Europa.

Cependant, cette L’accord du Comité exécutif de l’UEFA contient deux exceptions, dont l’un affecte pleinement ce qui s’est passé en France. Il s’agit des cas où il y a un ordre officiel par le gouvernement pour interdire la concurrence, empêchant ainsi le développement du reste de la saison.

La deuxième exception concerne les cas où problèmes économiques insurmontables rendre impossible la fin de la compétition. Dans les deux cas, l’UEFA ne peut imposer aucun type de mesure même si elle intervient avant la date fixée au 27 mai.

Maintenant, il ne reste plus qu’à voir comment cette décision affecte la Ligue des champions alors qu’une équipe comme lui est impliquée. PSG et voyez comment les limitations établies par ce pays peuvent affecter la compétition maximale des clubs.