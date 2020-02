L’UEFA sépare les cas du PSG et de Manchester City

En attendant que le Tribunal administratif des sports (TAS) confirme la sanction que l’UEFA a imposée à Manchester City pour avoir enfreint les règles du fair-play financier, tous les regards sont désormais tournés vers le PSG, qui à plusieurs reprises au centre de la plus haute organisation européenne de football pour la même raison. Cependant, l’italienne Michele Uva, vice-présidente de l’UEFA, Il a soutenu que les deux cas sont différents.

17/02/2020 à 18:48

CET

SPORT.es

S’adressant à Radio Uno Rai, Uva a fait valoir que “je ne peux pas aller au fond des décisions de la chambre de première instance. Cependant, ce sont des cas différents, Bien que je ne connaisse pas le dossier et je ne veux pas le savoir. Si cette décision a été prise, il y a une raison. Milan et d’autres clubs ont également été exclus des compétitions et d’autres clubs se conforment au règlement. Je le répète, les règles doivent être respectées. “

Le vice-président de l’UEFA a défendu “Fair Play Financial a obtenu d’excellents résultats depuis 2011 et sert à maintenir l’équilibre concurrentiel, à ne punir personne. Les 238 clubs participant aux compétitions européennes doivent être soumis à des licences de l’UEFA et au fair-play financier, ou à l’équilibre entre les coûts et les revenus, à l’exclusion des investissements dans les infrastructures et la carrière. “