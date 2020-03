Lyon vs. Saint-Etienne – Rapport de match de football – 1 mars 2020

Les deux buts de Moussa Dembele ont conduit Lyon à la victoire dimanche. Photo de JEFF PACHOUD / . via .

L’Olympique Lyonnais a grimpé dans le top 5 de la Ligue 1 après un doublé de Moussa Dembele et une série de beaux arrêts d’Anthony Lopes leur ont permis de s’imposer 2-0 à domicile sur leurs rivaux locaux de Saint-Etienne dimanche.

Le résultat a permis à Lyon de se classer cinquième à la cinquième place du classement avec 40 points en 27 matchs tandis que Saint-Étienne est resté 16e avec 29 points, deux points au-dessus de la zone de relégation.

Dembele a donné l’avantage à l’équipe locale à la 27e minute après que Lucas Tousart ait survolé un coup franc de la gauche et scellé la victoire avec une pénalité de temps d’arrêt.

Les hôtes ont également retiré deux buts après la pause, l’un pour le handball et l’autre pour le hors-jeu, mais St Etienne a pris le dessus en seconde période et a raté plusieurs occasions.

Le gardien lyonnais Lopes a paré un coup bas de Lois Diony à la 50e minute, puis a refusé deux fois Denis Bouanga alors que les visiteurs montaient la pression dans les phases finales.

Alors que St Etienne jetait les hommes en avant, le remplaçant de Lyon Karl Toko Ekambi a couru clairement et son tir depuis le bord de la zone a frappé Yann M’Vila de Saint-Etienne au bras dans la zone, avec Dembele, le gardien taché de Dembele, battant le gardien Jessy Moulin.

Lille, quatrième, a remporté une victoire 1-0 à Nantes tandis que Nice a tenu les Girondins Bordeaux à un match nul 1-1 lors d’un affrontement en milieu de table.

Benjamin Andre de Lille a frappé à la 58e minute pour les maintenir en lice pour un classement parmi les trois premiers et le football de Ligue des Champions la saison prochaine, tandis que le milieu de terrain de Nice Adam Ounas a annulé un match d’ouverture de Nicollas De Preville pour Bordeaux.

“Nous avons raté des occasions de marquer plus tôt. Notre première mi-temps a été tout à fait remarquable, mais c’était un match que nous avons dû attendre tard pour régler. Je pensais que nous étions plus frais qu’eux. Nous avons également été récompensés à cause de décisions vidéo contre nous”, a déclaré le manager lyonnais Rudi Garcia.

“Nous savions qu’un derby ne peut pas être joué, mais il peut être gagné – ici, nous avons également joué. Maintenant, nous devons récupérer et penser à la demi-finale de la Coupe de France contre le PSG. Trois victoires de suite, c’est bien et il faut continuer . “

Lille compte 46 points en 27 matchs, un point derrière le Stade rennais qui occupe la dernière place en Ligue des champions derrière le leader PSG, qui compte 68 points, et l’Olympique de Marseille sur 55.