Man Utd mieux pour Jimenez que la Juventus

Le manager du Mexique, Gerard « Tata » Martino, a déclaré à ESPN que Futbol Picante était d’avis que l’attaquant Raul Jimenez devrait rejoindre Manchester United à l’avenir.

L’attaquant des Wolves a inscrit 15 buts en Premier League cette saison alors que son équipe est à cinq points d’une place en Ligue des champions, avec United une place au-dessus d’eux.

Annonces :

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

La Juventus a été évoquée comme destination possible pour Jimenez, mais Martino a déclaré qu’il pensait que l’ancien homme de Benfica serait mieux adapté pour Ole Gunnar Solskjaer car ils n’ont personne comme lui.

• Jimenez devrait rejoindre Man Utd – patron du Mexique

• Mourinho réplique au poste social d’Arsenal

• Matic signe un nouvel accord avec Man Utd jusqu’en 2023

• Ramos réplique aux demandes d’aide arbitrale

• Chef du Barça: le VAR favorise le Real Madrid

« En regardant de l’extérieur aujourd’hui, je ne peux pas voir un spécialiste n ° 9 comme Raul à United », a déclaré Martino lors de l’émission ESPN Futbol Picante. « Il y a beaucoup d’attaquants comme [Marcus] Rashford, [Anthony] Martial et le garçon qui joue maintenant comme ailier droit: [Mason] Greenwood mais depuis que Romelu Lukaku est parti, je ne vois pas un pur numéro neuf comme Raul.

« A la Juventus, il aura plus d’un combat parce que [Cristiano] Ronaldo partage l’intérieur du terrain avec celui qui joue à ses côtés, avec [Paulo] Dybala ou avec [Gonzalo] Higuain et peut-être qu’il a un combat plus dur là-bas. «

Martino était l’entraîneur de Barcelone lors de la saison 2013-14 mais est reparti après 12 mois, son seul succès de trophée étant venu en Super Coupe d’Espagne, mais il a déclaré que Jimenez serait mieux préparé dans un grand club, ayant déjà joué pour certains des meilleurs d’Europe équipes plus tôt dans sa carrière.

« Nous qui le voyons de l’extérieur, vous [the journalist] et même moi, j’ai toujours l’idée qu’un joueur doit viser plus et à quel point il serait bon pour lui d’aller jouer pour Manchester United « , a déclaré Martino. » Pour moi, à un moment de ma vie, j’étais un très grand club [Barcelona], et ayant vécu une année difficile là-bas, je dis qu’il faut être convaincu de la démarche que l’on veut faire et il faut l’analyser de plusieurs endroits.

« Et il a des éléments pour l’analyser car, bien qu’il n’ait pas été à Manchester United, il était à l’Atletico Madrid et il était à Benfica. Et il a des éléments à mettre en balance pour décider ce qu’il veut de sa vie. »

« Peut-être qu’il veut un plus grand défi parce qu’il se sent en forme et doit en profiter, peut-être qu’il veut rester dans cet endroit, peut-être que les options que vous lisez ne sont pas réelles et n’existent pas.

• Fonctionnement du marché des transferts d’été

• Kuper: Impact du coronavirus sur les transferts

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Meilleures signatures de déclaration jamais

• Grades de transfert d’été

• Derniers transferts majeurs effectués

« Je pense que la meilleure chose pour Raul est de prendre la décision sur la base de l’analyse qu’il fait et avec le consensus de sa famille parce que, quand il s’agit de profiter, non seulement le joueur souffre et jouit, mais aussi la famille le fait. »

Bien que Martino ait dit qu’il aimerait avoir des joueurs disponibles pour la sélection qui jouent pour certains des plus grands clubs du monde, il ne voulait pas s’impliquer dans les décisions personnelles de Jimenez.

« Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le manager devrait décider pour le footballeur quand nous serons à l’extérieur, n’ayant rien à voir avec lui », a-t-il ajouté. « Je suis d’accord que nous aimerions tous avoir des joueurs à Barcelone, au Real Madrid, à Manchester, à Tottenham, à la Juventus.

« Je l’apprécie, mais ces décisions sont très personnelles et je ne sais pas si les managers devraient approfondir cela parce que nous ne connaissons pas le contexte dans lequel le joueur doit décider. C’est une décision pour son camp proche. «