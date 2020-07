Manchester United à la recherche de nouveaux buts malgré une forme galopante

13 h 17 HE

Ole Gunnar Solskjaer se dit prêt à ajouter plus de buteurs à son équipe de Manchester United cet été malgré la forme de Marcus Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood.

Les trois premiers ont marqué quatre des cinq buts de United lors de la victoire contre Bournemouth samedi et ont maintenant combiné pour 55 buts cette saison – plus que Sadio Mane, Roberto Firmino et Mohamed Salah au champion de Liverpool.

Solskjaer a été lié à un mouvement pour l’attaquant du Borussia Dortmund Jadon Sancho et le Norvégien a laissé entendre qu’il était toujours à la recherche de plus de buteurs.

« Nous devons améliorer ceux que nous avons ici, nous pensons que nous avons vu une amélioration de Mason, Martial et Rashford et ils continueront de s’améliorer, mais nous ne resterons pas toujours toujours à l’affût si quelque chose est possible », a déclaré Solskjaer après le 5. -2 victoire sur Bournemouth à Old Trafford.

« Vous ne pouvez pas penser que nous l’avons craqué comme Gary [Neville] mentionné la semaine dernière. L’accent est mis sur l’amélioration constante de l’équipe. «

Greenwood a marqué deux fois de chaque côté de la mi-temps pour ajouter au but qu’il avait obtenu lors de la victoire 3-0 contre Brighton mardi.

Le joueur de 18 ans a obtenu 15 lors de sa première saison dans le football senior, à seulement cinq derrière Rashford et Martial.

« Nous reviendrons toujours sur sa finition et les buts étaient excellents », a déclaré Solskjaer. « Son jeu général s’améliore, sa condition physique s’améliore, sa compréhension de sa position s’améliore de plus en plus et nous sommes ravis des buts qu’il marque, pied droit et pied gauche. »

Pendant ce temps, Solskjaer a révélé qu’il avait été contraint de remplacer Victor Lindelof en raison d’une blessure au dos. L’arrière central suédois est parti à la mi-temps et a été remplacé par Eric Bailly.