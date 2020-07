Manchester United vs. AFC Bournemouth – Rapport de match de football

Manchester United est entré momentanément dans le top quatre après une victoire amusante de 5-2 contre Bournemouth, menacée de relégation, samedi.

United a dû revenir par derrière pour assurer les trois points, mais a finalement manqué des vainqueurs confortables pour dépasser Chelsea dans le tableau avant le match des Bleus contre Watford.

Mason Greenwood, Marcus Rashford et Anthony Martial figuraient tous sur la feuille de match et le trio de United compte désormais 55 buts cette saison, soit quatre de plus que les célèbres trois premiers de Liverpool, Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino.

« C’est vraiment agréable lorsque vous gagnez des matchs », a déclaré Rashford à BT Sport. « C’est le type de performances que nous voulons proposer.

« C’est définitivement une période passionnante. Peu importe qui marque aussi longtemps que quelqu’un l’est et nous mettons des points sur la table.

« Mason est en feu et il est toujours positif lorsque les attaquants marquent. Il est important de continuer jusqu’à la fin de la saison. »

Le junior Stanislas a donné une avance surprise à Bournemouth avant que Greenwood égalise juste avant la demi-heure avec une finition clinique pour son 14e de la saison. Le penalty de Rashford a mis United en tête après 34 minutes et Martial, 20e de la saison, a clôturé une première mi-temps décente avec une superbe arrivée dans le coin supérieur.

Le penalty de Josh King à 49 minutes porta le score à 3-2, mais Greenwood répondit peu de temps après avec une finition du pied droit exceptionnelle. Le superbe coup franc de Bruno Fernandes a porté le score à 5-2 alors que United a marqué cinq buts dans un match de Premier League pour la première fois depuis le premier match d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager en décembre 2018.

Malgré les rumeurs selon lesquelles Fernandes et Paul Pogba ont été blessés avant le match, United a nommé une équipe inchangée lors de la victoire 3-0 à Brighton mardi. La sélection d’Ole Gunnar Solskjaer signifiait que c’était la première fois en 14 ans que United nommait un XI inchangé pour trois matches de championnat successifs.

Manchester United a renforcé ses espoirs en Ligue des champions avec la victoire sur Bournemouth. .

Fernandes a eu la première chance du match lorsque Rashford l’a mis au clair mais sa volée était capricieuse et dépassait la barre.

Stanislas a ensuite musclé Harry Maguire et battu David De Gea dans le but de United pour donner une avance de choc à Bournemouth et Aaron Ramsdale a bien fait dans le but de Bournemouth pour battre un coup franc de Rashford quelques instants plus tard.

Ramsdale a mis la main sur l’effort de Greenwood peu de temps après, mais n’a pas pu empêcher sa frappe, Fernandes fournissant l’aide pour mettre United au niveau.

Les hôtes sont allés de l’avant lorsque Rashford s’est converti de l’endroit après qu’Adam Smith a réussi dans la zone et que Martial a tiré dans un superbe troisième arrêt de première mi-temps.

United a commencé la seconde moitié de façon bâclée et Eric Bailly, pour Victor Lindelof, a géré la zone et après un contrôle VAR, King est intervenu et ne s’est pas trompé sur place.

Bournemouth a frappé le poteau et s’est vu refuser un but pour hors-jeu dans les premiers stades de la deuxième mi-temps alors que United semblait complaisant, mais la superbe seconde de Greenwood a de nouveau ouvert un coussin de deux buts.

Fernandes a ensuite ajouté un cinquième avec un excellent coup franc juste avant l’heure de jeu alors que les préoccupations de relégation de Bournemouth se poursuivaient, l’équipe d’Eddie Howe 19e au tableau avec cinq matchs à jouer.