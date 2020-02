Marseille, la seule équipe à ne pas avoir concédé de but en 2020

Marseille est actuellement la meilleure équipe défensive de 2020. L’équipe d’André Villas-Boas a fait un début d’année spectaculaire, ne concédant pas un seul but et conservant la deuxième place de la Ligue 1. Hier, contre Saint-Etienne, elle a fait une nouvelle démonstration défensive et a fini par s’imposer 2-0 avec autorité.

L’OM n’a plus perdu un seul match de Ligue 1 depuis le 27 octobre dernier, lors de sa victoire 4-0 contre le PSG. Ce match a marqué un tournant pour l’équipe, qui a enchaîné plusieurs victoires consécutives et battu des rivaux directs comme Lille et Lyon. De plus, l’entraîneur portugais a fait de Kamara un milieu de terrain défensif et a renforcé la défense avec Alvaro et Caleta-Car, un duo imprenable qui est le pilier de l’équipe dans la défense.

Mais sans aucun doute, l’une des nouvelles les plus gratifiantes de Marseille cette saison a été celle d’Alvaro Gonzalez. L’ancien joueur de Villarreal, qui a la possibilité d’acheter l’équipe s’il a joué cinq matches et les a déjà terminés, fait preuve d’un niveau spectaculaire en Ligue 1. Non seulement il est le défenseur qui gagne le plus de matches par match en Europe, mais avec le défenseur central sur le terrain, Marseille est invaincu en 18 matches cette saison. Il est le seul joueur qui n’a pas perdu un match avec plus de 15 matchs joués en Europe. Bien que cela soit difficile à imaginer, il pourrait bien faire une entrée basée sur la performance dans une équipe hypothétique pour le prochain championnat d’Europe.

En 2020, Marseille a disputé sept matches. En Ligue 1, Marseille a remporté deux matches prestigieux contre Saint-Etienne et Bordeaux, mais a fait match nul 0-0 avec Angers et Bordeaux. Il est difficile de trouver une équipe qui défende mieux dans le football européen de nos jours, et cela est dû au travail acharné du collectif, ce que Villas-Boas a réussi en le faisant passer avant l’individu.