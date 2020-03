Marseille vs. Nantes – Rapport de match de football – 22 février 2020

L’Olympique de Marseille, deuxième, s’est incliné 3-1 à domicile contre Nantes alors que sa série de 14 matchs sans défaite en Ligue 1 s’est terminée samedi après près de quatre mois.

Le but de Kader Bamba et le but d’Alvaro, tous deux en deuxième mi-temps, ont valu à Nantes les trois points après que le milieu de terrain de l’OM Morgan Sanson avait annulé le premier match d’Anthony Limbombe alors que la Provence avait subi sa première défaite depuis qu’elle avait perdu 4-0 au Paris St Germain en octobre. 27.

Le leader du trail marseillais, le Paris St Germain, qui accueille les Girondins de Bordeaux dimanche, par 10 points, mais mène toujours le Stade Rennais, troisième, par 11 points devant le club breton Nîmes dimanche.

Nantes, 10e sur 37 points, est allé de l’avant à la 35e minute lorsque Limbombe a battu Steve Mandanda avec une tête plongeante du centre de Bamba.

Sanson a égalisé quatre minutes plus tard avec une superbe reprise de volée juste à l’extérieur de la surface dans un premier semestre très controversé.

Bamba a bouclé un splendide effort devant Mandanda depuis le bord de la zone pour remettre les visiteurs en tête pendant huit minutes dans la seconde moitié.

Une minute après le temps d’arrêt, Alvaro dévia la tentative de Moses Simon dans son propre but.

Plus tard samedi, Monaco, cinquième, renforcera ses espoirs en Ligue des champions en battant Dijon.