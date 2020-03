Marseille vs. SC Amiens – Rapport de match de football – 6 mars 2020

Marseille a perdu des points pour la deuxième fois en trois matchs en perdant une avance de deux buts lors d’un match nul 2-2 à domicile contre le modeste Amiens vendredi.

Marseille, deuxième, qui a perdu contre Nantes il y a deux semaines, a poursuivi avec des buts de Morgan Sanson et Dimitri Payet mais a concédé le match nul dans le temps d’arrêt lorsque Saman Ghoddos a inscrit l’égalisation peu après que Serhou Guirassy ait réduit les arriérés.

Le manager de Marseille Andre Villas-Boas a reçu un carton rouge à la fin du match pour avoir lancé une tirade verbale contre l’arbitre.

Le résultat a permis à l’OM de récolter 56 points en 28 rencontres, neuf d’avance sur le Stade rennais qui disputera son match à domicile contre Montpellier dimanche.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain, dont le déplacement à Strasbourg samedi a été reporté au milieu de l’épidémie de coronavirus, sont sur 68 points en 27 rencontres.

Sanson a ouvert le score sur le coup de mi-temps avec un tir flottant juste à l’intérieur de la boîte après avoir été mis en place par Kevin Strootman.

Amiens était toujours dans la course et menacé à plusieurs reprises mais Payet a donné à l’OM un peu de répit en doublant le décompte à la 56e minute après avoir slalomé grâce à la défense des visiteurs.

L’attaquant marseillais Dario Benedetto a joué une partie du match avec un bonnet de bain après avoir été bandé par le personnel médical à la suite d’un choc de têtes avec Nicholas Opoku.

Guirassy en a retiré un à la 84e minute en convertissant un penalty après avoir été frappé dans la zone par Jordan Amavi.

Il a failli égaliser deux minutes plus tard, mais sa déviation de la tête d’Aurelien Chedjou a frappé la barre transversale, mais Amiens a continué à pousser et a été récompensé six minutes plus tard lorsque Ghoddos a marqué à bout portant.