Mbappé fait l’éloge de Cristiano et Neymar

Kylian Mbappé a parcouru les microphones de BeIn Sports pour discuter des différents aspects de sa carrière, sa carrière en équipe nationale et ses références footballistiques.

29/04/2020

Agir à 13:44

CEST

sport.es

La jeune star du PSG a été interrogée sur ses idoles de football et il a fait l’éloge de Cristiano Ronaldo: “Ronaldo J’ai vraiment aimé et pendant le temps où nous avons eu Cristiano et Messi, j’ai vraiment appréciéDe plus, il a également souligné que Neymar, son partenaire dans l’équipe parisienne, était également une référence pour lui: “J’ai aussi joué avec Neymar, qui était une idole quand j’étais petit. Et il y a aussi beaucoup de joueurs que j’admire. “

L’attaquant français a choisi son but contre la Croatie lors de la finale de la Coupe du monde en Russie comme le plus important de sa carrière: “Je dirais que mon but le plus important est celui que j’ai marqué en finale de Coupe du monde contre la Croatie. En choisir un est difficile, car je me souviens de tous les buts que je marque. Mais dans ma tête, j’ai toujours le plus important, c’est celui contre la Croatie. “

Mbappé a de nouveau mentionné Cristiano Ronaldo. Dans ce cas, a choisi le but chilien des Portugais contre la Juventus comme le meilleur but dont il se souvienne: “Je pense que Ronaldo-Buffon est le meilleur. J’ai eu l’occasion de jouer avec Gigi et nous avons parlé de cet objectif et de ce qu’il ressentait, c’est pourquoi je pense que je m’en tiens à celui-là.”