Mbappé, meilleur attaquant du monde

Kylian Mbappé, à 21 ans, continuez à saisir les couvertures. Et c’est que l’attaquant du PSG est récemment devenu l’un des joueurs les plus recherchés par les grands clubs européens grâce à ses mérites tant au sein de son équipe qu’en équipe nationale.

04/11/2020

Agir à 17:16

CEST

Sport.es

Un travail qui vient de lui valoir le titre de “Meilleur attaquant du monde”, selon l’indice Wallabies. Il s’agit d’un algorithme dont la mission est d’offrir un classement des joueurs basé sur les performances individuelles et au niveau du club, en essayant d’utiliser toutes les données de la manière la plus objective possible.

La particularité de ce classement est que seuls les attaquants y apparaissent. Ainsi, Mbappé, avec ses 18 buts en 20 matches, s’est placé en tête de liste, suivi de l’attaquant du Bayern, Robert Levandowski; y Cristiano Ronaldo, avec 21 buts en 22 matchs avec la Juventus.

Le premier joueur de LaLiga dans ce classement unique est en sixième position pour l’attaquant du Barça Luis Suarez. La prochaine étape est le Real Madrid Benzema, neuvième.