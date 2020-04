“Mediapro est prêt à donner la fin de la saison de l

Le président du groupe Mediapro, Jaume Roures, a assuré que son entreprise est “prête” à “diffuser la fin de saison de Ligue 1” après que Canal + et beIN Sports aient décidé de suspendre leurs versements à la Ligue de Football Professionnel (LFP) en France en raison de l’arrêt d’activité dû au coronavirus.

Roures, dont la société a acquis les droits de télévision de la Ligue française pour la prochaine saison, a expliqué qu’il s’agit “prêt“pour s’attaquer au projet à partir d’aujourd’hui si le football reprend et qu’un accord n’est pas conclu avec les anciens titulaires des droits.”La suspension de vos paiements est une décision incorrecte pour deux raisons“at-il déclaré dans une interview à” L’Equipe “.

“La première est qu’au moins il existe déjà des jeux diffusés qui n’ont pas été payés. Bien que la situation actuelle exige des efforts, le deuxième point est que je ne peux pas comprendre comment Nasser (Al-Khelaïfi, Le président du PSG, également à la tête de beIN Media Group) gère les négociations dans lesquelles il est partie prenante “, a-t-il ajouté à ce sujet dans le journal français.

“De plus, nous sommes prêts à remplacer Canal + et à les remplacer si les choses ne fonctionnent pas.“Il a souligné la Ligue 1, qui a encore 10 jours pour sa conclusion.” Il existe une alliance entre BeIN et Canal Plus France dans laquelle aucun des deux ne paie. C’est incroyable et ridicule “, a-t-il craqué.

“Prêt à assumer les émissions en France? Absolument“il a dit Roures. “Cela me semble une attitude responsable envers le football français. Ce n’est pas un bon Samaritain de payer ce qui est dû. C’est notre attitude envers la Ligue espagnole. Nous travaillons ensemble et nous nous aidons mutuellement (…) Mediapro a continué de payer La Liga et La Liga nous a donné payé pour la production que nous avons faite “, at-il dit.

Dans ce sens, Roures a donné l’exemple de l’Espagne. “Mediapro a continué de payer la Ligue et la Ligue a payé pour la production que nous avons faite. Telefónica a également payé. Et nous continuons à discuter de la façon de mettre fin à la saison. Ce n’est pas essentiel quand la prochaine saison commencera, mais comment nous terminerons celle-ci “, a-t-il expliqué.

“Nous devons terminer la saison 2019-2020. Si cela implique un changement dans la saison 2020-2021, nous nous adapterons. Nous discutons avec la Liga. Ils veulent commencer la saison fin août ou début septembre. Si ces délais sont respectés, nous paierons l’argent que nous devions payer en août (133,3 millions d’euros) “, a-t-il révélé.

“Mediapro paiera LaLiga. Le premier souhait de Mediapro est la fin de 2019-2020 dans le cadre de l’accord stratégique entre les ligues européennes et l’UEFA. Si, pour des raisons de santé, la saison s’arrête définitivement, il est très difficile de dire quand 2020-2021 commencera. S’il commence fin août et début septembre, nous respecterons nos engagements. C’est clair “, a-t-il condamné Roures.