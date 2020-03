Mercato OM : Seville propose 15 millions pour Maxime Lopez

L’une des plus grandes promesses du football français, Maxime Lopez, a admis sur “Canal +” France qu’il était tout près de porter le maillot du Sevilla FC l’été dernier. “Il y a eu des contacts avec Séville cet été, mais quand votre club abandonne 15 millions, c’est flatteur, agréable. Vous vous dites qu’ils comptent sur vous, que vous êtes quelqu’un d’important ici”, a déclaré le joueur de Ligue 1 à propos des efforts de Marseille pour éviter son départ.

C’est un secret de Polichinelle, car les médias français ont déjà annoncé un accord entre le Sevilla FC et Maxime Lopez. Cette entente n’a fait que s’arrêter, comme l’a confirmé le footballeur lui-même dans “Canal Football Club”, l’Olympique de Marseille, persistant à conserver la valeur de ses jeunes de 21 ans, au point de rejeter une offre aussi succulente.

Il n’est pas surprenant que le secrétariat technique de Nervion ait conservé un bon dossier d’un joueur talentueux que le club suit depuis longtemps. Un objet de désir qui, au moins pour le moment, continuera à conserver ce statut.

La projection de Lopez n’a pas seulement éveillé l’intérêt de la capitale de Séville, puisque de nombreux clubs importants d’Europe ont posé leurs yeux sur lui. Le protagoniste lui-même a également révélé sur la chaîne de télévision française que le directeur sportif de Barcelone avait repéré son représentant il y a deux ans. “Il lui a dit qu’il y avait un intérêt à me signer si je réussissais à avoir une autre bonne saison. C’est là que tout a changé, j’ai été perdu pendant six mois. J’étais jeune, je venais d’avoir ma première saison. Nous savons tous ce qu’est Barcelone, vous imaginez trop de choses. Le football vous fait tourner la tête si vite. À l’époque, je ne me reconnaissais pas. Ce sont des défis que cette profession vous impose, et cela m’a rendu plus fort mentalement.

Source